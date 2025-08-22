26 AUGTUESDAY2025 2:58:05 PM
अपनी जिद्द में आकर 'गोपी बहू' ने सबकुछ बर्बाद कर लिया था, बाद में नहीं मिला टीवी में काम

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 22 Aug, 2025 05:00 PM
नारी डेस्क : एक समय घर-घर में पॉपुलर शो 'साथ निभाना साथिया' का लोग कोई भी एपिसोड देखना मिस नहीं करते थे। गोपी बहू का किरदार सबसे फेमस रहा।  देवोलीना भट्टाचार्जी ने ये रोल निभाया लेकिन इससे पहले जिया मानेक इस किरदार को निभा रही थी लेकिन 2 साल शो करने के बाद उन्होंने इसे अलविदा कह दिया था। अब सालों से वह टीवी इंडस्ट्री से दूर थी लेकिन एक बार फिर उन्होंने सबको चौंका दिया। दरअसल जिया मानेक ने अपने बॉयफ्रेंड संग शादी रचा ली है और शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस को ये खुशखबरी दी।

वरुण जैन पेशे से हैं एक्टर 

21 अगस्त को उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड वरुण जैन के साथ प्राइवेट वेडिंग की। जिया ने साउथ इंडियन ब्राइडल लुक लिया और ट्रेडिशनल रीति रिवाजों से शादी की। बता दें कि उनके पति वरूण जैन भी पेशे से एक्टर हैं। दोनों ने 'तेरा मेरा साथ रहे' शो में काम किया था, जहां से दोनों का प्यार शुरू हुआ। वरूण ने साल 2010 में सीरियल 'काली- एक अग्निपरीक्षा' से की थी। वह 'दीया और बाती हम' में मोहित राठी की भूमिका में नजर आए थे। साथ निभाना साथिया में वरुण, जिया के ऑन-स्क्रीन जीजा बने थे ।

एक गलत फैसले ने खत्म कर दिया करियर 

जिया इंडस्ट्री से दूर रही। एक्ट्रेस के एक गलत फैसले ने उनका करियर खत्म कर दिया था। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान गोपी बहू के किरदार से मिली थी और इसी सीरियल से जुड़ी उनसे एक गलती हुई। ये सीरियल तो 7 साल चला लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 साल ही गोपी का किरदार निभाया। ये शो उन्होंने खुद छोड़ा था और इससे उन्हें काफी नुकसान भी हुआ। बहुत से लोगों को नहीं पता था कि जिया ने ये शो क्यों छोड़ा था? दरअसल जिया ने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के लिए ये शो छोड़ा था।

संस्कारी बहू का किरदार निभाने-निभाते थक चुकी थी 

जिया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो संस्कारी बहू का किरदार निभाने-निभाते थक चुकी थीं और कुछ नया करना चाहती थी। ऐसे में उन्होंने झलक दिखला जा में हिस्सा लेने का रिस्क लिया। हालांकि मेकर्स नहीं चाहते थे कि वो शो छोड़ें और सबने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की थी पर जिया अपनी जिद्द पर अड़ी रहीं और झलक दिखला जा का हिस्सा बन गईं। शो में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी थी लेकिन बाद में डिसक्वालिफाई हो गईं।

इन शो (Shows) में नहीं चला पाई जादू 

उसके बाद जिया को जीनी और जूजू, मनमोहिनी, तेरा मेरा साथ रहे जैसे शोज मिले लेकिन वह पहले जैसा जादू नहीं चला पाईं। धीरे-धीरे वह इंडस्ट्री से गायब सी हो गई और अब एक बार फिर वह अपनी वेडिंग फोटोज के चलते सुर्खियों में हैं। वैसे आपको गोपी बहू के किरदार में कौन ज्यादा परफेक्ट लगी जिया मानेक या देवोलीना भट्टाचार्जी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। 

