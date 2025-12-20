भाई की एक्स गर्लफ्रेंड को नहीं भूली सुशांत सिंह राजपूत की बहन, अंकिता लोखंडे  पर यूं लुटाया प्यार

नारी डेस्क: एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे जिन्होंने 19 दिसंबर को अपना जन्मदिन मनाया उन्हें दिवंगत स्टार सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने शुभकामनाएं दीं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अंकिता के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए श्वेता ने लिखा- “हैप्पी बर्थडे, अंकिता। उम्मीद है तुम हमेशा खुश और स्वस्थ रहो। मेरा सारा प्यार, @lokhandeankita।”



जो लोग नहीं जानते, अंकिता और सुशांत 7 साल तक रिलेशनशिप में थे। वे पहली बार अपने हिट शो पवित्र रिश्ता के सेट पर मिले थे, जहां उन्होंने अर्चना और मानव के लीड रोल निभाए थे। दोनों 2017 में अलग हो गए, जिससे उनके फैंस हैरान रह गए। ब्रेकअप के कुछ साल बाद, अंकिता ने बिजनेसमैन विक्की जैन को डेट करना शुरू किया। दोनों ने दिसंबर 2021 में शादी कर ली।



सुशांत के निधन के वक्त अंकिता उनके परिवार के साथ खड़ी रही, यही कारण है कि आज भी सुशांत की बहन अंकिता से रिश्ता निभा रही हैं। अंकिता ने हमेशा सुशांत के परिवार का साथ दिया और CBI जांच के दौरान 'Truth Wins' (सत्य की जीत हो) लिखा था, यह बताते हुए कि वे भी सच्चाई जानना चाहती हैं। अंकिता अक्सर सुशांत को याद करती हैं और उन्हें एक लीजेंड बताती हैं, उनके साथ बिताए पलों को साझा करती हैं और उनकी प्रतिभा की तारीफ करती हैं।