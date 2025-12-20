20 DECSATURDAY2025 10:11:35 PM
सर्दी में खून गाढ़ा क्यों होता है? लक्षण दिखें तो तुरंत उपचार करें

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 20 Dec, 2025 05:42 PM
नारी डेस्कः सर्दियों में खून गाढ़ा होने की समस्या आम है, जिसे नजरअंदाज करना खतरे से खाली नहीं होता अगर आपको पहले से ही खून गाढ़ा होने की समस्या है तो सर्दी में अपना खास ख्याल रखें। 

सर्दी में खून गाढ़ा क्यों होता है?

ठंड के मौसम में शरीर का तापमान गिरने से रक्त नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं। पसीना कम आने और पानी कम पीने से शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे खून गाढ़ा (Thick Blood) होने लगता है। इसके अलावा सर्दी में शारीरिक गतिविधि कम होना भी एक बड़ा कारण है।

किन लोगों को ज्यादा समस्या होती है?

हार्ट मरीज
हाई बीपी वाले
डायबिटीज के मरीज
बुजुर्ग
मोटापे से ग्रस्त लोग
जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं।
इन लोगों में खून गाढ़ा होने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लड क्लॉट का खतरा बढ़ सकता है।
 

सर्दी में खून गाढ़ा होने पर क्या होता है?

सर्दियों में शरीर का तापमान गिरने से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे खून का बहाव धीमा हो जाता है और खून अपेक्षाकृत गाढ़ा हो सकता है। ऐसी स्थिति में दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

खून गाढ़ा होने पर होने वाली समस्याएं

हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।
हाथ-पैरों में सुन्नपन, ठंडक और झनझनाहट
ब्लड क्लॉट (थक्का) बनने की संभावना
हाई बीपी वालों में ब्लड प्रेशर अनियंत्रित होना
थकान, सिरदर्द और चक्कर आना

खून को पतला और स्वस्थ कैसे रखें?

दिनभर पर्याप्त गुनगुना पानी पिएं।
लहसुन, अदरक, हल्दी को डाइट में शामिल करें।
धूम्रपान और ज्यादा तली-भुनी चीजों से बचें।
डॉक्टर की सलाह से दवाइयों का नियमित सेवन करें।
रोज हल्की एक्सरसाइज या वॉक करें।
डॉक्टर की सलाह से ही कोई दवा लें।

सर्दियों में थोड़ी-सी सावधानी आपको बड़ी बीमारियों से बचा सकती है।

