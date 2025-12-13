13 DECSATURDAY2025 8:13:50 PM
Nari

45 साल की नवाबों की बहू करीना कपूर से हुई छोटी सी गलती, फिर भी स्वैग देख लोग बोले – ‘लेडी डॉन’

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 13 Dec, 2025 04:44 PM
45 साल की नवाबों की बहू करीना कपूर से हुई छोटी सी गलती, फिर भी स्वैग देख लोग बोले – ‘लेडी डॉन’

 नारी डेस्क: करीना कपूर खान अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस के लिए जानी जाती हैं। सैफ अली खान से शादी के बाद उनका रॉयल स्वैग और भी ज्यादा निखर कर सामने आया है। 45 साल की उम्र में भी करीना का फैशन सेंस किसी यंग एक्ट्रेस से कम नहीं है। हालांकि हाल ही में एक इवेंट के दौरान उनके लुक में एक छोटी सी कमी नजर आई, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। जैसे ही करीना की तस्वीरें सामने आईं, लोगों की नजर सबसे पहले उनकी शर्ट पर गई। हालांकि इस छोटी सी गलती के बावजूद उनका कॉन्फिडेंस और ग्लो सब कुछ कवर करता दिखा।

करीना के लुक में क्या रही गलती?

करीना ने इस इवेंट में वाइट कलर का आउटफिट चुना था, जो हमेशा की तरह उन पर बेहद एलिगेंट लग रहा था। लेकिन उनकी शर्ट के बटन के बीच हल्का सा गैप नजर आया, जिससे लुक थोड़ा अनफिनिश्ड सा लगने लगा। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब शर्ट थोड़ी टाइट हो। हालांकि, इस छोटी सी फैशन मिस्टेक के बावजूद करीना का कॉन्फिडेंस और स्माइल इतनी दमदार थी कि किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा।

 

वाइट शर्ट ने दिया ग्रेसफुल टच

करीना ने ट्रेंडी और बोल्ड कपड़ों की जगह क्लासिक वाइट शर्ट चुनी। शर्ट पर क्रिम्पिंग पैटर्न नजर आया, वहीं रफल डिजाइन वाला कॉलर लुक को और स्टाइलिश बना रहा था। राउंड शेप बटन शर्ट की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। प्लेन होने की वजह से ऐसी शर्ट को अलग-अलग आउटफिट्स के साथ भी आसानी से स्टाइल किया जा सकता है।

हाई-वेस्ट पैंट्स से बढ़ा स्टाइल कोशन्ट

शर्ट के साथ करीना ने हाई-वेस्ट पैंट्स पहनी थीं, जो उनके पूरे लुक को बैलेंस कर रही थीं। इन पैंट्स पर छोटे-छोटे नीले फूलों का प्रिंट था, जो वाइट शर्ट के साथ खूबसूरत लग रहा था। कैमरे के सामने उन्होंने हाथ जेब में डालकर कॉन्फिडेंट पोज दिए, जिससे उनका स्वैग साफ नजर आया।

PunjabKesari

लॉन्ग जैकेट ने बना दिया लुक खास

अगर करीना सिर्फ शर्ट और पैंट्स में नजर आतीं तो लुक सिंपल रह जाता। लेकिन उन्होंने ब्लू प्रिंट वाली लॉन्ग जैकेट पहनकर अपने आउटफिट को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। वाइट और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन काफी फ्रेश और एलिगेंट लग रहा था।

सिंपल जूलरी ने बढ़ाई एलिगेंस

करीना ने अपने लुक के साथ ज्यादा जूलरी कैरी नहीं की। हाथ में गोल्डन टोन वाली क्लासी घड़ी, गले में पतली गोल्ड चेन और पैरों में लाइट बेज कलर की हील्स उनके पूरे लुक को बैलेंस कर रही थीं। कानों में उन्होंने कोई ईयररिंग नहीं पहनी, जिससे लुक और भी सॉफ्ट नजर आया।

PunjabKesari

सोशल मीडिया पर मिली जमकर तारीफ

करीना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। किसी ने लिखा, “आज भी बहुत क्यूट लगती हैं,” तो किसी ने कहा, “इनका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है।” कई लोगों ने तो करीना को ‘लेडी डॉन’ तक कह डाला।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it