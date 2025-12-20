20 DECSATURDAY2025 10:14:04 PM
क्या अंडा खाने से भी हो जाता है कैंसर?  FSSAI ने बताया पूरा सच

क्या अंडा खाने से भी हो जाता है कैंसर?  FSSAI ने बताया पूरा सच

नारी डेस्क: अंडों में कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ पाए जाने की चल रही चिंताओं के बीच, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने शनिवार को स्पष्ट रूप से कहा कि देश में उपलब्ध अंडे इंसानों के खाने के लिए सुरक्षित हैं। दूषित होने के दावों को "भ्रामक" बताते हुए, नियामक ने एक बयान में कहा कि "ये वैज्ञानिक रूप से समर्थित नहीं हैं और अनावश्यक सार्वजनिक अलार्म पैदा करने में सक्षम हैं"। यह ऐसे समय में आया है जब हाल के दिनों में कई मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्ट में अंडों में नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट्स (AOZ)  कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों - की उपस्थिति का आरोप लगाया गया था।


FSSAI के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि "खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 के तहत पोल्ट्री और अंडों के उत्पादन के सभी चरणों में नाइट्रोफ्यूरान के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है"। FSSAI के अनुसार, नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट्स के लिए 1.0 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम की बाहरी अधिकतम अवशेष सीमा (EMRL) केवल नियामक प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए निर्धारित की गई है। यह सीमा न्यूनतम स्तर का प्रतिनिधित्व करती है जिसे उन्नत प्रयोगशाला विधियों द्वारा मज़बूती से पता लगाया जा सकता है और यह इंगित नहीं करता है कि पदार्थ के उपयोग की अनुमति है।


सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं पर, FSSAI ने वैज्ञानिक प्रमाणों का हवाला देते हुए कहा कि- "नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट्स के ट्रेस-स्तरीय आहार जोखिम और मनुष्यों में कैंसर या अन्य प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों के बीच कोई स्थापित कारण संबंध नहीं है"। प्राधिकरण ने दोहराया कि किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सामान्य अंडे के सेवन को कैंसर के बढ़ते जोखिम से नहीं जोड़ा है। एक खास अंडे के ब्रांड की टेस्टिंग से जुड़ी रिपोर्ट्स पर बात करते हुए, अधिकारियों ने बताया कि ऐसी दिक्कतें अलग-अलग और बैच-स्पेसिफिक होती हैं, जो अक्सर अनजाने में होने वाले कंटैमिनेशन या फीड से जुड़े कारणों से होती हैं, और ये देश में अंडे की पूरी सप्लाई चेन को नहीं दिखाती हैं। रेगुलेटर ने कहा, "अलग-अलग लैब की फाइंडिंग्स को सामान्य मानकर अंडों को असुरक्षित बताना वैज्ञानिक रूप से गलत है।" FSSAI ने उपभोक्ताओं से वेरिफाइड वैज्ञानिक सबूतों और आधिकारिक सलाह पर भरोसा करने का भी आग्रह किया, और दोहराया कि "जब अंडे फूड सेफ्टी नियमों के अनुसार बनाए और खाए जाते हैं, तो वे संतुलित आहार का एक सुरक्षित, पौष्टिक और महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहते हैं"।

