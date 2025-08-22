26 AUGTUESDAY2025 2:57:29 PM
"मैं अभी जिंदा हूं..." झूठी मौत की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस थाने पहुंचा ये फेमस एक्टर

नारी डेस्क: जाने-माने अभिनेता रजा मुराद ने शुक्रवार को मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी मौत के बारे में एक झूठा सोशल मीडिया पोस्ट ऑनलाइन प्रसारित किया गया था, जिससे वह बार-बार अफवाहों पर स्पष्टीकरण देते-देते "थक" गए थे। दिग्गज अभिनेता ने कहा कि इस "अफवाह" ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया और उन्हें बार-बार यह स्पष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वह जीवित हैं।

ANI से बात करते हुए, रज़ा मुराद ने दावा किया कि किसी ने उन्हें मृत घोषित करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया था। उन्होंने कहा कि पोस्ट में उनकी जन्मतिथि और "मृत्यु की फर्जी तारीख" के साथ-साथ एक श्रद्धांजलि भी दी गई थी। एक्टर ने कहा- "कुछ लोग हैं जो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किन कारणों से, मेरे अस्तित्व से परेशान लग रहे हैं। उन्होंने मेरी मृत्यु के बारे में पोस्ट किया और संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि मैंने कई सालों तक काम किया, लेकिन अब मुझे याद करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने उस पोस्ट में मेरे जन्मदिन और मृत्यु की फर्जी तारीख का भी ज़िक्र किया। यह बहुत गंभीर मामला है," ।

अभिनेता ने आगे कहा कि वह इस गलत सूचना पर लगातार स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत से थक चुके हैं। उन्होंने कहा- "लोगों को यह बताते-बताते मेरा गला, जीभ और होंठ सूख गए हैं कि मैं ज़िंदा हूं। यह झूठी खबर हर जगह फैल गई है। मुझे दुनिया भर से फ़ोन और संदेश आ रहे हैं। लोग मुझे इस पोस्ट की प्रतियां भी भेज रहे हैं।" इस घटना को "शर्मनाक" बताते हुए, मुराद ने इस अफवाह के पीछे के व्यक्ति की आलोचना की। उन्होंने आगे कहा- "जिसने भी ऐसा किया है, उसकी मानसिकता बहुत खराब होगी। वह बहुत ही तुच्छ व्यक्ति लगता है, जिसने अपने जीवन में कभी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं की। इसीलिए उसे ऐसी घटिया हरकतें करने में मज़ा आता है।"

मुराद ने पुष्टि की कि पुलिस उनकी शिकायत को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने आगे इस तरह की झूठी बातें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया। रज़ा मुराद को 1970 के दशक से हिंदी, भोजपुरी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में 250 से ज़्यादा फ़िल्मों में अपने उल्लेखनीय करियर के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। अपनी गहरी, भारी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध, उन्हें दुर्जेय खलनायकों और सहानुभूतिपूर्ण, भाईचारे वाले किरदारों, दोनों के चित्रण के लिए समान रूप से सराहा जाता है। मुराद ने 'प्रेम रोग' और 'पद्मावत' जैसी फिल्मों में अमिट छाप छोड़ी है। 

