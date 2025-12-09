13 DECSATURDAY2025 8:17:36 PM
Kapil Sharma के 'Kaps Cafe' फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, शूटर्स की सामने आई तस्वीरें

  • Edited By Monika,
  • Updated: 09 Dec, 2025 01:32 PM
Kapil Sharma के 'Kaps Cafe' फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, शूटर्स की सामने आई तस्वीरें

नारी डेस्क : कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित रेस्टोरेंट ‘कैप्स कैफे’ (Kaps Cafe) पर हुई फायरिंग के मामले में जांच एजेंसियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस हाई-प्रोफाइल केस में अब फायरिंग करने वाले शूटर्स की पहली तस्वीर सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे इंटरनेशनल गैंगवार और एक्सटॉर्शन सिंडिकेट का हाथ है, जिसका सीधा कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ता है।

तीन बार हुई फायरिंग, कपिल शर्मा को मिली थीं धमकियां

जानकारी के मुताबिक, कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर तीन अलग-अलग मौकों पर फायरिंग की गई थी। पहली घटना 10 जुलाई, दूसरी 7 अगस्त और तीसरी फायरिंग 16 अक्टूबर को हुई। लगातार हुई इन घटनाओं के बाद कपिल शर्मा को धमकियां भी मिलने लगीं, जिससे यह मामला और अधिक गंभीर और संवेदनशील हो गया।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शूटरों की पहचान

जांच एजेंसियों के अनुसार, इस फायरिंग को अंजाम देने वाले दो शूटरों की पहचान शैरी और दिलजोत रेहल के रूप में हुई है। दोनों पंजाबी मूल के बताए जा रहे हैं और फिलहाल कनाडा में एक्टिव हैं। दोनों के साथ एक तीसरा आरोपी सीपू भी शामिल है, जिसे इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य हैं।

लुधियाना से हुई पहली गिरफ्तारी

इस केस में पुलिस ने सबसे पहले बंधु मान सिंह को लुधियाना से गिरफ्तार किया था, जो इंटरनेशनल गैंग नेटवर्क की अहम कड़ी बनकर सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बंधु मान सिंह कनाडा में बैठकर गैंग के लिए हथियारों की सप्लाई करता था। उसके तार लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गोल्डी ढिल्लों और पाकिस्तानी डॉन हैरी चट्टा से जुड़े बताए जा रहे हैं। हैरी चट्टा पर पहले भी ISI से संबंध और ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारत में हथियार तस्करी के आरोप लग चुके हैं।

सोनू खत्री के कहने पर की गई फायरिंग

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि हथियारों का इंतजाम बंधु मान सिंह ने ही किया था। यह सब गैंगस्टर सोनू उर्फ राजेश खत्री के कहने पर किया गया। शूटर दिलजोत और गुरजोत, सोनू खत्री के चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। गोल्डी ढिल्लों के इशारे पर ही कैप्स कैफे को निशाना बनाया गया था। फिलहाल, जांच एजेंसियां इस इंटरनेशनल साजिश की हर कड़ी को खंगाल रही हैं। शूटर्स की तस्वीर सामने आने के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही इस केस में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

