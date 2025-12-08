08 DECMONDAY2025 10:41:46 PM
सर्दियों में क्या आप भी फायदेमंद समझ कर ज्यादा खाते हैं गुड़, जान लें इससे होने वाले नुकसान

  • Edited By Monika,
  • Updated: 08 Dec, 2025 06:26 PM
नारी डेस्क : सर्दियों के मौसम में गुड़ खाना आम बात है। ठंड में इसे सेहत के लिए फायदेमंद मानकर लोग रोज़ाना गुड़ का सेवन करते हैं। गुड़ न सिर्फ शरीर को गर्म रखता है, बल्कि पाचन सुधारने और इम्युनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। लेकिन हर अच्छी चीज़ की तरह जरूरत से ज्यादा गुड़ खाना भी नुकसानदायक हो सकता है। आइए जानते हैं गुड़ के फायदे के साथ-साथ ज्यादा गुड़ खाने से होने वाली दिक्कतें।

सर्दियों में गुड़ क्यों माना जाता है फायदेमंद?

शरीर को देता है गर्माहट

गुड़ की तासीर प्राकृतिक रूप से गर्म मानी जाती है, इसलिए सर्दियों के मौसम में इसका सेवन शरीर को अंदर से गर्म रखने में सहायक होता है। यह रक्त संचार को बेहतर बनाता है और ठंड के कारण होने वाली सुस्ती व थकान को कम करने में मदद करता है, जिससे शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा और आराम महसूस होता है।

पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है

गुड़ पाचन तंत्र को सक्रिय करने में अहम भूमिका निभाता है। यह आंतों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है, जिससे कब्ज की समस्या कम होती है और गैस व अपच से राहत मिलती है। नियमित लेकिन सीमित मात्रा में गुड़ का सेवन पेट को साफ रखने और पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करता है।

यें भी पढ़ें : अलसी खाने से कौन-सी बीमारियां ठीक होती हैं?

इम्युनिटी बढ़ाने में सहायक

गुड़ में आयरन, जिंक और मैग्नीशियम जैसी पोषक तत्वों की मौजूदगी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सहायक होती है। यह न सिर्फ इम्युनिटी बढ़ाता है बल्कि ठंड के मौसम में बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। नियमित रूप से गुड़ का सेवन शरीर को अंदर से ताकतवर और स्वस्थ बनाए रखने में योगदान देता है।

खून की कमी में लाभकारी

गुड़ आयरन का उत्कृष्ट स्रोत है, जिससे खून की कमी या एनीमिया जैसी समस्याओं में लाभ मिलता है। नियमित सेवन से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है और थकान या कमजोरी जैसी परेशानियों से राहत मिलती है। यह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद माना जाता है।

यें भी पढ़ें: Cancer से लेकर Sugar तक, हर बीमारी को कंट्रोल करती है यें लाल सब्जी!

ज्यादा गुड़ खाने से क्या हो सकती हैं दिक्कतें?

वजन तेजी से बढ़ना: गुड़ में कैलोरी और शुगर की मात्रा अधिक होती है। ज्यादा सेवन से वजन बढ़ सकता है और मोटापा बढ़ने का खतरा रहता है।

डायबिटीज़ मरीजों के लिए नुकसानदायक: गुड़ भले ही नेचुरल हो, लेकिन यह ब्लड शुगर तेजी से बढ़ाता है। डायबिटीज़ के मरीजों को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए।

पेट से जुड़ी समस्याएं: ज्यादा गुड़ खाने से गैस, एसिडिटी, पेट फूलना और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

सर्दी-जुकाम और एलर्जी: कुछ लोगों में ज्यादा गुड़ बलगम बढ़ाता है, जिससे सर्दी, खांसी और गले की समस्या हो सकती है।

दांतों को नुकसान: गुड़ चिपचिपा होता है, जो दांतों में चिपककर कैविटी और दांत दर्द की वजह बन सकता है।

गुड़ खाने की सही मात्रा क्या है: विशेषज्ञों के अनुसार, रोज़ाना 10 से 20 ग्राम (एक छोटा टुकड़ा) गुड़ खाना पर्याप्त है। इसे भोजन के बाद खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।

गुड़ खाते समय रखें ये सावधानियां

खाली पेट गुड़ खाने से बचें।
डायबिटीज़ या मोटापे की समस्या हो तो सीमित मात्रा में लें।
हमेशा साफ और केमिकल-फ्री गुड़ ही खाएं।
गुड़ खाने के बाद गुनगुना पानी पिएं।

सर्दियों में गुड़ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन जरूरत से ज्यादा गुड़ आपकी सेहत बिगाड़ भी सकता है। सही मात्रा और सही समय पर गुड़ का सेवन ही आपको इसके असली फायदे दिला सकता है।

