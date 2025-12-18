साल 2025 की वो 7 तस्वीरें जिन्होंने दुनिया का ध्यान खींचा, चौथी तस्वीर बनी थी मिसाल

नारी डेस्क: साल 2025 भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए घटनाओं से भरा रहा। इस साल कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आईं, जिन्होंने लोगों को हैरान किया, भावुक कर दिया, गुस्सा दिलाया और सोचने पर मजबूर कर दिया। ये तस्वीरें सिर्फ खबर नहीं रहीं, बल्कि इतिहास का हिस्सा बन गईं और सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुईं। आइए आसान और इंसानी भाषा में जानते हैं 2025 की उन 7 तस्वीरों के बारे में, जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा।

एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसा – तबाही की वो तस्वीर जिसने रुला दिया

12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 171 टेकऑफ के सिर्फ 32 सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भीषण हादसे में विमान एक मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग पर जा गिरा। विमान में सवार 242 यात्रियों में से केवल एक व्यक्ति ही जिंदा बच पाया। हादसे में जमीन पर मौजूद 19 लोगों की भी मौत हो गई और 67 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मलबे, आग और बचाव कार्य की तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया।

पहलगाम आतंकी हमला – दर्द और खामोशी की तस्वीर

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित बाइसरान वैली में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया। आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई। इस घटना की सबसे दिल को छू लेने वाली तस्वीर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पार्थिव शरीर के पास बैठी उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल की थी। उस तस्वीर ने पूरे देश को गहरे दुख और आक्रोश में डुबो दिया।

ऑपरेशन सिंदूर – दो महिला अफसरों की तस्वीर बनी मिसाल

पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए सीमा पार आतंकी ठिकानों पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया। इस अभियान की प्रेस ब्रीफिंग की एक तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इसमें भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह एक साथ अभियान की जानकारी दे रही थीं। यह तस्वीर भारत की ताकत, एकता और धर्म से ऊपर उठकर सैनिकों के सम्मान की मिसाल बन गई।

अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान – शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक तस्वीर

साल 2025 में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और बड़ा इतिहास रचा। भारतीय वायु सेना के टेस्ट पायलट शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। यह पल इसलिए भी खास था क्योंकि 1984 में राकेश शर्मा के ऐतिहासिक मिशन के बाद यह किसी भारतीय का दूसरा अंतरिक्ष सफर था। ISS में तिरंगे के साथ शुभांशु शुक्ला की तस्वीर ने पूरे देश को गर्व से भर दिया और दुनिया भर में भारत की वैज्ञानिक ताकत का संदेश दिया।

ट्रंप-ज़ेलेंस्की मुलाकात – व्हाइट हाउस की तनाव भरी तस्वीर

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच 1 मार्च 2025 को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात विवादों में घिर गई। बातचीत के दौरान ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर अमेरिका के समर्थन के लिए पर्याप्त आभार न जताने का आरोप लगाया। दोनों नेताओं के बीच तनाव को दिखाती तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गईं और वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी।

नेपाल में जन आंदोलन – युवाओं की आवाज़ की तस्वीर

सितंबर 2025 में नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ देशभर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हुए। इन आंदोलनों की अगुवाई Gen Z छात्रों और युवाओं ने की। कई जगह हिंसक झड़पें हुईं, जिनमें 76 लोगों की जान चली गई। हालात इतने बिगड़ गए कि 9 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा। 12 सितंबर को सुषिला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनीं। सड़कों पर उतरते युवाओं की तस्वीरें बदलाव की आवाज़ बन गईं।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत – गर्व की तस्वीर

2 नवंबर 2025 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला वनडे विश्व कप खिताब जीता। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में मिली इस जीत को भारतीय महिला क्रिकेट का “1983 मोमेंट” कहा गया। ट्रॉफी के साथ खिलाड़ियों की तस्वीर ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया और महिला खेलों के लिए एक नया दौर शुरू किया।

साल 2025 की ये 7 तस्वीरें सिर्फ घटनाओं की झलक नहीं थीं, बल्कि भावनाओं, संघर्ष, साहस और उपलब्धियों की कहानी थीं। इन तस्वीरों ने साबित किया कि एक तस्वीर हजार शब्दों से ज्यादा ताकत रखती है और इतिहास को हमेशा के लिए संजो कर रखती है।