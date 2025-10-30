ग्लैमर्स लुक के लिए ट्राई करें शिमरी आउटफिट, खूबसूरती में लग जाएंगे चार-चांद

बी-टाउन नगरी फैशन के मामले में अप-टू-डेट रहती है। नए-नए ट्रैंड्स और फैशन एक्सपेरीमेंट्स सबसे पहले आपको इसी नगरी में ही देखने को मिलेंगे। इऩ दिनों बी-टाउन दीवाज में शाइनी-शिमरी फैब्रिक का क्रेज खूब देखने को मिल रहा है। शादी हो या कोई अवॉर्ड पार्टी, दीवाज शिमर व सीक्वेंस से सजी हैवी ड्रेसेज पहने नजर आ रही हैं क्योंकि पार्टीवियर ड्रेसेज और इवेंट नाइट के लिए शिमरी फैब्रिक परफेक्ट ग्लैमर्स लुक देता है। भीड़ में आपकी लुक सबसे हटके नजर आती है।

क्या है शिमर फैब्रिक की खासियत?

यह शाइनी फैब्रिक हर पैटर्न की ड्रेस और कलर में खिल उठता है। शिमर फैब्रिक में पूरा कपड़ा ही चमकदार होता है। इसी के साथ सीक्वेंस शिमरी ड्रैसेज भी खूब ट्रैंड में हैं जिस पर हैवी सिप्पी सितारों का काम किया जाता है। दरअसल, शिमर और सीक्वेंस, दोनों बोल्ड और हैवी लुक देती हैं। इस तरह के फैब्रिक की एक बड़ी खासियत यह है कि इसके साथ मेकअप चाहे लाइट रखें और एक्सेसरीज वियर ना भी करें तो भी आप ग्लैमर्स ही नजर आएगी। इसीलिए तो पार्टी वियर ड्रैसेज के लिए इस फैब्रिक को बेस्ट ऑप्शन में रखा गया है।

वेस्टर्न और ट्रेडीशनल, दोनों में ट्राई करें शिमर फैब्रिक

इससे पहले वेस्टर्न ड्रैसेज जैसे गाउन, वन पीस ड्रैस, लान्ग-शार्ट स्कर्ट में ही शिमर की सिलेक्शन की जाती थी लेकिन अब तो ट्रडीशनल आउटफिट जैसे लहंगा, साड़ी, सूट आदि में भी शिमर को काफी पसंद किया जा रहा है। बॉलीवुड की कई दीवाज, साड़ी में इस फैब्रिक की सिलेक्शन कर रही हैं। दीपिका पादुकोण से लेकर शिल्पा शैट्टी तक सब सीक्वेंस और शिमर ड्रैस में एक नहीं कई बार नजर आ चुकी हैं। बॉलीवुड की इन दीवाज से इंस्पायर होकर आप भी सीक्वेंस व शिमर के स्लीवलेस ब्लाउज, टॉप, साड़ी और गाउन ट्राई कर सकती हैं। सिर्फ ड्रैसे ही नहीं बल्कि शिमरी आई मेकअप भी काफी पसंद किया जा रहा है। बॉलीवुड में शिमर स्टाइल में पैंट सूट, जंपसूट भी काफी पसंद किए जा रहे हैं।

शिमर-सीक्वेंस में ड्रेस कैरी करने के स्मार्ट टिप्स

सीक्वेंस या शिमरी ड्रैस कैरी करने जा रहे हैं तो ध्यान रहे कि ड्रेस स्किन फिट हो नहीं तो आपका लुक और फिगर खराब दिखेगा।

स्लीवलेस सीक्वेंस ड्रेस पहन रही हैं शोल्डर फिटिंग का ध्यान रखें नहीं तो आर्मपिट्स नजर आएंगे।

लॉन्ग ड्रैस जैसे वन पीस ड्रेस, स्लिट गाउन ट्राई कर रही हैं तो मल्टी की जगह सिंगल कलर सीक्वेंस ड्रैस चूज करें।

सीक्वेंस और शिमरी ड्रैस के साथ हैवी मेकअप औऱ एक्सेसरीज पहनने से बचें।