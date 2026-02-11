महाशिवरात्रि पर सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन ने की पूरी तैयारी

नारी डेस्क: महाशिवरात्रि का पर्व इस साल फरवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाएगा। इस अवसर पर गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। मंदिर प्रशासन के अनुसार, इस बार महाशिवरात्रि के दौरान करीब 5 लाख से ज्यादा भक्तों के दर्शन के लिए आने का अनुमान है।

मंदिर में तैयारियां जोरों पर

सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और महाशिवरात्रि के मौके पर यहां विशेष उत्सव मनाया जाता है। 15 फरवरी 2026 को होने वाले इस पर्व के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मंदिर अधिकारियों का कहना है कि पिछले महीने आयोजित “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व” के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह स्वाभिमान पर्व 8 से 11 जनवरी तक राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया था। यह आयोजन 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले की 1000वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे।

सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ी भीड़

गिर जिले के कलेक्टर एनवी उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले सामान्य दिनों में करीब 20 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए आते थे। लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 75 हजार से अधिक हो गई है। महाशिवरात्रि के मुख्य दिनों में यह संख्या 5 लाख तक पहुंच सकती है।

भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। सुरक्षा जांच द्वारों की संख्या पहले 6 थी, जिसे बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एकतरफा प्रवेश और निकास (Entry-Exit) की विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि भीड़ नियंत्रित रहे और दर्शन सुगमता से हो सकें। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल टीम 24 घंटे तैनात रहेगी। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।

भोजन और पार्किंग की सुविधा

मंदिर प्रशासन ने बताया कि पार्किंग क्षेत्र में बड़े स्तर पर सामुदायिक रसोई (कम्युनिटी किचन) की व्यवस्था की जाएगी, ताकि दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं को भोजन की सुविधा मिल सके।

सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे आयोजित

महाशिवरात्रि के अवसर पर गुजरात पर्यटन निगम 14, 15 और 16 फरवरी को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। मंदिर परिसर के पास एक मैदान में प्रसिद्ध गायक कैलाश खैर समेत कई कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक माहौल के साथ सांस्कृतिक आनंद भी मिलेगा।

महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सोमनाथ मंदिर में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने सुरक्षा, चिकित्सा, भोजन और भीड़ नियंत्रण की पूरी तैयारी कर ली है, ताकि भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे शांति से भगवान शिव के दर्शन कर सकें।