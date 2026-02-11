19 FEBTHURSDAY2026 1:40:57 AM
Life Style

महाशिवरात्रि पर सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन ने की पूरी तैयारी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 11 Feb, 2026 03:44 PM
महाशिवरात्रि पर सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन ने की पूरी तैयारी

नारी डेस्क:   महाशिवरात्रि का पर्व इस साल फरवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाएगा। इस अवसर पर गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। मंदिर प्रशासन के अनुसार, इस बार महाशिवरात्रि के दौरान करीब 5 लाख से ज्यादा भक्तों के दर्शन के लिए आने का अनुमान है।

मंदिर में तैयारियां जोरों पर

सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और महाशिवरात्रि के मौके पर यहां विशेष उत्सव मनाया जाता है। 15 फरवरी 2026 को होने वाले इस पर्व के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मंदिर अधिकारियों का कहना है कि पिछले महीने आयोजित “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व” के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह स्वाभिमान पर्व 8 से 11 जनवरी तक राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया था। यह आयोजन 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले की 1000वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे।

PunjabKesari

सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ी भीड़

गिर जिले के कलेक्टर एनवी उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले सामान्य दिनों में करीब 20 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए आते थे। लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 75 हजार से अधिक हो गई है। महाशिवरात्रि के मुख्य दिनों में यह संख्या 5 लाख तक पहुंच सकती है।

ये भी  पढ़ें:  केदारनाथ मंदिर में अब मोबाइल और कैमरा पर सख्त बैन, उल्लंघन पर भारी जुर्माना

भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। सुरक्षा जांच द्वारों की संख्या पहले 6 थी, जिसे बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एकतरफा प्रवेश और निकास (Entry-Exit) की विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि भीड़ नियंत्रित रहे और दर्शन सुगमता से हो सकें। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल टीम 24 घंटे तैनात रहेगी। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।

PunjabKesari

भोजन और पार्किंग की सुविधा

मंदिर प्रशासन ने बताया कि पार्किंग क्षेत्र में बड़े स्तर पर सामुदायिक रसोई (कम्युनिटी किचन) की व्यवस्था की जाएगी, ताकि दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं को भोजन की सुविधा मिल सके।

सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे आयोजित

महाशिवरात्रि के अवसर पर गुजरात पर्यटन निगम 14, 15 और 16 फरवरी को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। मंदिर परिसर के पास एक मैदान में प्रसिद्ध गायक कैलाश खैर समेत कई कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक माहौल के साथ सांस्कृतिक आनंद भी मिलेगा।

महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सोमनाथ मंदिर में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने सुरक्षा, चिकित्सा, भोजन और भीड़ नियंत्रण की पूरी तैयारी कर ली है, ताकि भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे शांति से भगवान शिव के दर्शन कर सकें।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it