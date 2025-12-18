20 DECSATURDAY2025 10:16:12 PM
  • Updated: 18 Dec, 2025 01:12 PM
‘धुरंधर’ देख इमोशनल हुआ पाकिस्तानी दर्शक, बोला मैं उन्हें वह बचपन से...

नारी डेस्क : रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, बल्कि दर्शकों के दिलों को भी छू रही है। इस फिल्म की गूंज अब सरहद पार तक सुनाई दे रही है। हाल ही में एक पाकिस्तानी दर्शक का इमोशनल रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

कराची के दर्शक ने शेयर किया इमोशनल वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यह शख्स खुद को कराची का रहने वाला बताता है। वीडियो में वह कहता है कि फिल्म में दिखाए गए किरदारों, नामों और जगहों से वह अच्छी तरह परिचित है। उसके मुताबिक, फिल्म में जिन नामों और लोकेशंस का जिक्र किया गया है, उन्हें वह बचपन से सुनता आया है, जिससे वह फिल्म से भावनात्मक रूप से जुड़ गया।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘मैं बॉलीवुड का बड़ा फैन हूं’

पाकिस्तानी दर्शक वीडियो में साफ तौर पर कहता है, “मैं बॉलीवुड और सिनेमा का बड़ा फैन हूं। ‘धुरंधर’ एक बेहतरीन फिल्म है और इसे एक आर्ट फॉर्म की तरह देखा जाना चाहिए।” उसके अनुसार, फिल्म का म्यूजिक, स्क्रीनप्ले और कलाकारों की दमदार परफॉर्मेंस इसे और भी खास बनाती है। उसने रणवीर सिंह समेत सभी कलाकारों की तारीफ करते हुए कहा कि हर किरदार को बेहद सच्चाई और गहराई के साथ निभाया गया है।

यूजर्स ने की जमकर सराहना

इस ईमानदार रिव्यू पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। टीवी एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट ने कमेंट करते हुए लिखा, “मैं मानवता की प्रशंसक हूं।” वहीं एक यूजर ने लिखा, “पाकिस्तानी भाइयों की ऐसी सोच दिल जीत लेती है।” कई लोगों ने कहा कि सच और कला की कोई सरहद नहीं होती, और अच्छी फिल्में दिलों को जोड़ने का काम करती हैं।

यें भी पढ़ें : डायरेक्टर ने जबरन किया KISS… ‘बिग बॉस 19’ फेम Actress का चौंकाने वाला खुलासा

एक बार फिर चर्चा में आई ‘धुरंधर’

इस वीडियो के वायरल होने के बाद ‘धुरंधर’ एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लोग इस रिएक्शन को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि सिनेमा सरहदों से ऊपर होता है। कई यूजर्स ने रणवीर सिंह की एक्टिंग की जमकर तारीफ की, तो कुछ ने इसे भारतीय सिनेमा की बड़ी जीत बताया, जो सरहद पार भी लोगों को इमोशनल कर रहा है।
 

