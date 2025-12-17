नकली घी पनीर के बाद अब भुने हुए चनों में भी मिला जहर, ध्यान से खरीदें इसे

नारी डेस्क: भुने हुए चने बहुत से लोग खाते हैं और इन्हें हेल्दी माना जाता है, लेकिन अगर आपको वे देखने में बहुत ज़्यादा चमकीले पीले रंग के लगें, तो सावधान हो जाएं और उन्हें न खाएं। उनमें खतरनाक केमिकल से रंग मिलाया जा सकता है, जिससे वे इंसानों के खाने लायक नहीं रहते और लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर फूड डिपार्टमेंट ने सोमवार को ऐसे मिलावटी भुने हुए चने के 750 बोरे बरामद किए और उन्हें ज़ब्त कर लिया।



कैंसर को न्यौता देते हैं नकली चने

खाद्य विभाग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लाए गए 750 बोरी चने ज़ब्त किए। अधिकारियों के अनुसार, भोले-भाले लोगों को खरीदने के लिए आकर्षित करने के लिए सिंथेटिक पीला रंग इस्तेमाल किया गया था, जिसका इस्तेमाल कपड़े रंगने और कागज़ को पीला रंग देने के लिए किया जाता है। टेस्ट में पुष्टि हुई कि चने में बड़ी मात्रा में केमिकल का इस्तेमाल किया गया था, जिससे वे बहुत हानिकारक हो गए थे। डॉक्टरों और फूड एक्सपर्ट्स के अनुसार, ऐसे चनों का लंबे समय तक सेवन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है (सीधा कारण नहीं, लेकिन जोखिम बढ़ सकता है)।

असली भुने हुए चने की पहचान

रंग: इनका रंग हल्का भूरा या नैचुरल होता है। ज्यादा चमकदार या बहुत गहरा रंग नहीं होता

खुशबू: भुने चने की खुशबू हल्की, प्राकृतिक होती है, कोई तेज या केमिकल जैसी गंध नहीं होती।

स्वाद: इसका स्वाद सादा, हल्का मीठा या नट जैसा, खाने के बाद गले में जलन नहीं होती

बनावट: यह दांत से आसानी से टूट जाता है, अंदर से पाउडर जैसा नहीं होता



नकली या मिलावटी भुने चने की पहचान

जरूरत से ज्यादा चमक: कई बार चनों पर पॉलिश या केमिकल लगाया जाता है

तेज बदबू: केरोसिन, धुएं या केमिकल जैसी गंध आना यह गलत तरीके से भूनने का संकेत हो सकता है

बहुत कड़वा या जलन वाला स्वाद: खाने के बाद गले में खराश या जलन महसूस होना

पानी में डालकर टेस्ट: अगर पानी में डालते ही रंग छोड़ने लगे, तो मिलावट की आशंका है



नकली भुने चने क्यों हो सकते हैं खतरनाक?

कुछ दुकानदार इंडस्ट्रियल फ्यूल, केमिकल या खराब क्वालिटी अनाज इस्तेमाल करते हैं, इनमें मौजूद हानिकारक तत्व पेट और लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। हार्मोनल गड़बड़ी लंबे समय में कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। ऐसे में खुले की बजाय ब्रांडेड या भरोसेमंद दुकान से खरीदें, घर पर भुने चने ज्यादा सुरक्षित होते हैं।