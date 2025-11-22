सर्दियों में रात को चेहरे पर लगाएं ये खास नुस्खे, सुबह उठते चेहरे पर आएगा ग्लो

नारी डेस्क : सर्दियों में त्वचा रूखी, बेजान और डल दिखने लगती है। ऐसे में नाइट स्किनकेयर रूटीन बेहद जरूरी हो जाता है। रात के समय हमारी त्वचा रिपेयर मोड में होती है, इसलिए सही चीज़ें लगाकर सोने से सुबह आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो दिखता है। यहां जानें रात में क्या लगाने से आपकी स्किन चमकदार, सॉफ्ट और हेल्दी बन जाएगी।

एलोवेरा जेल (Aloe vera gel)

एलोवेरा जेल रातभर का एक नैचुरल मॉइस्चराइज़र है, जो सूखी त्वचा में गहरी नमी भरकर उसे हेल्दी ग्लो देता है। चेहरे को हल्के फेसवॉश से साफ करें और पतली लेयर में एलोवेरा जेल लगाएँ। इसे रातभर लगा रहने दें। सुबह उठकर चेहरा धोएँ—स्किन बेहद सॉफ्ट, फ्रेश और ग्लोइंग दिखेगी।

विटामिन-E ऑयल (Vitamin E oil)

विटामिन-E ऑयल त्वचा की गहराई तक जाकर उसे रिपेयर करता है और नेचुरल डीप ग्लो लाता है। कैप्सूल को फोड़कर 2–3 बूंद चेहरे पर लगाएँ और हल्के हाथों से मसाज करें। यह खासकर ड्राई स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यह त्वचा में नमी लॉक कर पूरे चेहरे को मुलायम और चमकदार बना देता है।

नाइट क्रीम (Night Cream)

नाइट क्रीम सर्दियों में त्वचा के ओवरनाइट रिपेयर के लिए बेहद ज़रूरी होती है। यह स्किन को गहराई से पोषण देती है और सुबह चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाती है। बेहतर परिणामों के लिए ऐसी नाइट क्रीम चुनें, जिसमें हायलूरॉनिक एसिड से हाइड्रेशन, नायसिनामाइड से स्किन ब्राइटनिंग और विटामिन C से नेचुरल शाइन का फायदा मिले। यह ठंड में ड्राई और बेजान त्वचा को फिर से हेल्दी बनाती है।

घी (Ghee)

घी सर्दियों में त्वचा को ग्लास जैसा ग्लो देने वाला एक बेहतरीन घरेलू नुस्खा है। इसकी नैचुरल फैटी एसिड्स स्किन को गहराई से पोषण देते हैं और ड्रायनेस तुरंत दूर करते हैं। बस एक चुटकी घी लेकर चेहरे पर हल्का मसाज करें और 15 मिनट बाद टिश्यू से थोड़ा ब्लोट कर दें। रातभर स्किन इसे अच्छी तरह सोख लेती है, जिससे सुबह चेहरा मुलायम, चमकदार और ग्लोइंग दिखता है।

रोज़हिप ऑयल (Rosehip Oil)

रोज़हिप ऑयल रात में लगाने के लिए एक शानदार स्किन केयर ऑयल माना जाता है। यह त्वचा को नेचुरल ग्लो देता है, दाग-धब्बों को हल्का करता है और एंटी-एजिंग में भी बेहतरीन काम करता है। बस 2–3 बूंद रोज़हिप ऑयल लेकर हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज करें और रातभर लगा रहने दें। इससे स्किन मॉइस्चराइज़, चमकदार और यूथफुल दिखाई देती है।

ग्लिसरीन + गुलाबजल (Glycerin + Rose Water)

ग्लिसरीन + गुलाबजल एक आसान और प्रभावी होम सीरम है, जो खासकर सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए वरदान माना जाता है। इसे बनाने के लिए 1 चम्मच ग्लिसरीन में 2 चम्मच गुलाबजल मिलाएँ और रात में चेहरे पर लगाएँ। यह स्किन को गहराई तक हाइड्रेट करता है और सुबह त्वचा बेहद मुलायम, चमकदार और प्लंप दिखती है।

मॉइस्चराइज़र + फेस ऑयल कॉम्बो (Moisturizer + Face Oil Combo)

सर्दियों में त्वचा को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देने के लिए मॉइस्चराइज़र + फेस ऑयल का कॉम्बो बेहद असरदार होता है। पहले चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लगाएं, फिर उसके ऊपर फेस ऑयल की कुछ बूंदें लगा दें। यह लेयरिंग रातभर स्किन में नमी लॉक रखती है, जिससे सुबह चेहरा ज्यादा मुलायम, nourished और ग्लोइंग दिखाई देता है।

नाइट रूटीन फॉलो करने से क्या फायदा?

त्वचा नरम और चमकदार बनती है

फाइन लाइंस कम होती हैं

डलनेस दूर होती है

मॉइस्चर बरकरार रहता है

सुबह रिफ्रेश्ड ग्लो दिखाई देता है।

किन लोगों को ये नाइट-प्रोडक्ट्स नहीं लगाने चाहिए?

सावधानी संवेदनशील त्वचा वालों के लिए

जिन लोगों की त्वचा बहुत अधिक संवेदनशील होती है, उनके लिए कुछ आम स्किनकेयर इंग्रीडिएंट्स हानिकारक साबित हो सकते हैं। जैसे कि रेटिनॉल, विटामिन-C, और AHA/BHA। इनका इस्तेमाल संवेदनशील त्वचा पर जलन, लालिमा और खुजली जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए संवेदनशील त्वचा वाले लोग इनका उपयोग बहुत सोच-समझकर और डॉक्टर या स्किन एक्सपर्ट की सलाह से करें।

सक्रिय पिंपल या सूजन वाले एक्ने वालों के लिए सावधानी

जिन लोगों के चेहरे पर सक्रिय पिंपल या सूजन वाला एक्ने है, उनके लिए हेवी क्रीम या ऑयली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करना जरूरी है। ऐसा करने से पोर्स ब्लॉक, पिंपल बढ़ना, और त्वचा चिपचिपी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, एक्ने वाली त्वचा पर हल्के, नॉन-कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स का उपयोग ही सुरक्षित रहता है।

ऑयली या एक्ने-प्रोन स्किन वाले लोग

जिन लोगों की त्वचा ऑयली या एक्ने-प्रोन है, उनके लिए कुछ सामान्य स्किनकेयर प्रोडक्ट्स हानिकारक साबित हो सकते हैं। जैसे कि नारियल तेल (Coconut Oil), वैसलीन, या हेवी नाइट क्रीम। इनका पूरे चेहरे पर इस्तेमाल करने से पिंपल्स और ब्लैकहेड्स बढ़ सकते हैं। इसलिए ऑयली या एक्ने-प्रोन त्वचा वाले लोग हल्के, नॉन-कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें।

लर्जी वाले लोगों के लिए सावधानी

जिन लोगों को किसी विशेष इंग्रीडिएंट से एलर्जी होती है, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको पहले से खुशबू (Fragrance), एसेंशियल ऑयल, रेटिनॉल, या ग्लाइकोलिक एसिड से समस्या होती है, तो इन्हें रात में त्वचा पर लगाना बिल्कुल न करें। इनका इस्तेमाल करने से त्वचा में जलन, लालिमा या खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

बहुत ड्राई और फटी त्वचा वाले लोग

जिन लोगों की त्वचा बहुत ड्राई या फटी होती है, उन्हें कुछ इंग्रीडिएंट्स के इस्तेमाल में सतर्क रहना चाहिए। खासकर रेटिनॉल या AHA/BHA लगाने से त्वचा और भी ज्यादा सूखी और दर्दनाक हो सकती है। ऐसे लोग हल्के, मॉइस्चराइजिंग और संवेदनशील त्वचा के अनुकूल प्रोडक्ट्स का ही उपयोग करें, ताकि त्वचा में जलन या असुविधा न हो।

प्रेग्नेंट महिलाएं

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कुछ इंग्रीडिएंट्स के उपयोग में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। रेटिनॉल और रेटिनॉइड क्रीम को रात में भी पूरी तरह से टालना चाहिए, क्योंकि ये गर्भावस्था में सुरक्षित नहीं माने जाते। इनका इस्तेमाल करने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य है, ताकि माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा बनी रहे।

जिनके चेहरे पर घाव, कट या जलन हो

जिन लोगों के चेहरे पर घाव, कट या जलन हो, उन्हें कुछ इंग्रीडिएंट्स से बिल्कुल बचना चाहिए। खासकर एसिड, विटामिन-C या रेटिनॉल का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इनका प्रयोग करने से घाव बढ़ सकते हैं और जलन और तकलीफ बढ़ सकती है। ऐसे मामलों में हल्के, शांत और ठीक करने वाले प्रोडक्ट्स का ही उपयोग करना चाहिए।