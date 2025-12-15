चेहरे में 67 कांच के टुकड़े घुसे, एक्सीडेंट से  बिगड़ गया था इस हसीना का फेस,बोलीं...

नारी डेस्क: 1990 के दशक की पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने हाल ही में अपने करियर और जीवन के संघर्षों को याद करते हुए एक भयानक एक्सीडेंट की कहानी शेयर की। महिमा ने बताया कि अजय देवगन की फिल्म ‘दिल क्या करे’ (1999) के दौरान उनका एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उनके चेहरे में 67 कांच के महीन टुकड़े घुस गए थे। डॉक्टर्स ने इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से सावधानीपूर्वक निकाला।

महिमा चौधरी का करियर और संघर्ष

महिमा चौधरी ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत शाहरुख खान के अपोजिट फिल्म ‘परदेस’ से की थी। उनकी पहली फिल्म ही हिट रही और वह फैंस के बीच तुरंत लोकप्रिय हो गईं। हालांकि, करियर की शुरुआती सफलता के बाद उनके जीवन में कई मुश्किलें आईं। महिमा को लीगल मामलों का सामना करना पड़ा, फिल्मों में काम की कमी रही और उनके सामने कई व्यक्तिगत और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी आईं।

भयानक एक्सीडेंट की घटना

महिमा ने हाल ही में सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में अपने इस हादसे को याद किया। उन्होंने बताया कि इस एक्सीडेंट के कारण उनके चेहरे में काफी सूजन आ गई थी और पूरा शेप बिगड़ गया था। उनके दोस्तों ने भी इस सर्जरी पर हंसी उड़ाई, क्योंकि उन्हें लगा कि यह किसी झगड़े के कारण हुआ है। महिमा ने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, जब उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या करने वाले हैं।



जीवन में आए अन्य संघर्ष

महिमा ने बताया कि इस हादसे के बाद उन्होंने एक साल तक घर पर रहकर रिकवरी की। इसके अलावा, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा और शादीशुदा जिंदगी में भी कई कठिन दौर देखना पड़ा।

महिमा की अपकमिंग फिल्म

वर्कफ्रंट की बात करें तो महिमा चौधरी जल्द ही फिल्म ‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी’ में नजर आने वाली हैं। यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें संजय मिश्रा उनके साथ लीड रोल में हैं। फिल्म 19 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। महिमा को आखिरी बार फिल्म ‘नादानियां’ में खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान के साथ देखा गया था।