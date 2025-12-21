23 DECTUESDAY2025 11:04:48 AM
Nari

‘मेरा सिर खिड़की से टकरा गया’, एक्सीडेंट के बाद Nora Fatehi ने दिया हेल्थ अपडेट

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 21 Dec, 2025 12:30 PM
 नारी डेस्क: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और डांसिंग क्वीन नोरा फतेही हाल ही में एक सड़क हादसे का शिकार हो गईं। इस एक्सीडेंट की खबर सामने आते ही उनके फैंस काफी परेशान हो गए थे। अब खुद नोरा ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी तबीयत को लेकर अपडेट दिया है और बताया है कि वह फिलहाल ठीक हैं।

इंस्टाग्राम वीडियो में दी पूरी जानकारी

नोरा फतेही ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने हादसे से जुड़ी पूरी जानकारी दी। वीडियो में नोरा ने कहा, “हैलो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि मैं ठीक हूं। आज सुबह मेरा एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ। एक व्यक्ति शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था और उसने मेरी कार को जोरदार टक्कर मार दी।” नोरा ने बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि वह गाड़ी के अंदर इधर-उधर उछल गईं और उनका सिर खिड़की से टकरा गया। हालांकि, उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई हैं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि बच गई’

एक्ट्रेस ने आगे कहा,“मैं जिंदा हूं और ठीक हूं। कुछ छोटी चोटें आई हैं, लेकिन मैं भगवान की शुक्रगुजार हूं कि मैं सुरक्षित हूं। यह हादसा बहुत बुरा हो सकता था।” साथ ही नोरा ने लोगों से अपील की कि कभी भी शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। उन्होंने कहा कि उन्हें शराब से नफरत है और ऐसे मामलों में सख्त नियम होने चाहिए।

कैसे हुआ हादसा?

यह हादसा बीते शनिवार को हुआ, जब एक शराबी ड्राइवर ने नोरा फतेही की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के बाद उनकी कार की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, जिनसे साफ पता चलता है कि टक्कर कितनी भयानक थी। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त नोरा मुंबई में आयोजित डेविड गेटा के कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने जा रही थीं।

एक्सीडेंट के बाद भी किया स्टेज परफॉर्म

हैरानी की बात यह रही कि एक्सीडेंट के बावजूद नोरा फतेही ने अपना कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं किया। उन्होंने डेविड गेटा के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया और दर्शकों को इस हादसे की भनक तक नहीं लगने दी। नोरा के इस जज्बे की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। फैंस उनके प्रोफेशनल एटीट्यूड और हिम्मत की सराहना कर रहे हैं।

आरोपी ड्राइवर पर पुलिस की कार्रवाई

मुंबई पुलिस ने जानकारी दी है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। नोरा फतेही इस हादसे के बाद सुरक्षित हैं और उनकी तबीयत अब ठीक है। उन्होंने अपने फैंस को भरोसा दिलाया है कि वह जल्द ही पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगी।  

