01 SEPMONDAY2025 7:49:09 AM
Nari

मुंबई में बेहद दुखद हादसा, एक ही पल में उजड़ गए कई घर, चार मंजिला इमारत के गिरने से 17 लोगों  की मौत

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Aug, 2025 01:22 PM
मुंबई में बेहद दुखद हादसा, एक ही पल में उजड़ गए कई घर, चार मंजिला इमारत के गिरने से 17 लोगों  की मौत

नारी डेस्क:  मुंबई से सटे वसई विरार इलाके में मंगलवार रात एक पुरानी चार मंजिला इमारत के गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में कई लोग मलबे में दब गए थे और NDRF (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल) की टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

यह घटना मंगलवार रात 12:05 बजे की है जब रमाबाई अपार्टमेंट नामक इमारत का एक हिस्सा अचानक ढह गया। इमारत के गिरने से मलबे में लगभग 20-25 लोग फंसे होने का अनुमान था। इमारत के ढहने के बाद सर्च ऑपरेशन तेज़ किया गया, जिसमें स्थानीय और NDRF टीमों ने मलबे से शवों और घायलों को बाहर निकाला।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को ₹5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने घायलों के इलाज की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात की।

स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, यह इमारत अवैध निर्माण थी। इमारत के बगल की एक खाली इमारत पर यह ढह गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इमारत में 50 फ्लैट थे, जिनमें से 12 फ्लैट ढह गए। पुलिस ने इमारत के बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

एनडीआरएफ और अन्य बचाव दलों ने मैन्युअल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, क्योंकि संकरी गलियों के कारण भारी मशीनें रेस्क्यू में बाधा डाल रही थीं। मलबे से अब तक कई शव और घायल व्यक्तियों को निकाला जा चुका है। अधिकारियों के मुताबिक, यह हादसा उस समय हुआ जब अधिकांश लोग घर पर सो रहे थे।

स्थानीय निवासियों का बयान

स्थानीय निवासी इंदु रानी जाखड़ ने बताया कि यह बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन यह संकरी गली और अवैध निर्माण के कारण हुआ। उन्होंने कहा कि फिलहाल सभी प्रभावित लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में सुरक्षित किया गया है, जहां उन्हें भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता दी जा रही है।

इस हादसे में जिनकी जान गई है, उनके परिवारों को ₹5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है।

स्थानीय समाजसेवी संस्थाओं ने भी पीड़ितों की मदद के लिए चंदा जुटाना शुरू कर दिया है। मलबे से निकाले गए सभी घायलों को स्थानीय अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती किया गया है, और वहां उनकी स्थिति की निगरानी की जा रही है।
 

 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it