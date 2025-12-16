17 DECWEDNESDAY2025 6:30:59 PM
कोहरा बना जानलेवा! 10 गाड़ियों के टकराने से 4 लोगों की मौत, हादसे के बाद लगी भयंकर आग

  • Updated: 16 Dec, 2025 12:10 PM
कोहरा बना जानलेवा! 10 गाड़ियों के टकराने से 4 लोगों की मौत, हादसे के बाद लगी भयंकर आग

नारी डेस्क: मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के सात बसों और तीन अन्य वाहनों के आपस में टकरा जाने के कारण कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए। टक्कर के बाद बसों में भीषण आग लग गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी  अनुसार यह हादसा तड़के करीब साढ़े चार बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर बलदेव थाना क्षेत्र में हुआ। 


 पुलिस ने बताया कि बलदेव इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे पर सुबह करीब चार बजे तीन कारें और सात बसों की आपस में टक्कर हुई है।  हादसे के बाद मौके पर बचाव और राहत कार्य शुरू हो गया। घायलों को आगरा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। कई घायलों की हालत बेहद नाजुक है, लिहाजा मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। मृतकों के शव पोस्टमॉटर्म के लिए भेज दिया है।  संभवत: कोहरा होने से कम दृश्यता के कारण यह हादसा हुआ। 


पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद जली बसों और वाहनों के मलबे को हटाने के लिए एक्सप्रेस वे की एक लेन को कुछ समय के लिये बंद करना पड़ा। लिहाजा आगरा के खंदौली टोल पर वाहनों को रोक दिया। एक्सप्रेस से टोल पर कई घंटों वाहनों को रोकने की वजह से कई किलो मीटर लंबा जाम लग गया। मलबा हटाने के बाद एक्सप्रेस वे पर यातायात बहाल हो गया है। 

