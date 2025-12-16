17 DECWEDNESDAY2025 6:26:59 PM
'सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बदला...' टूर्नामेंट के बीच  कबड्डी खिलाड़ी की हत्या, सेल्फी लेने आए लोगों ने चलाई गोलियां

  • Updated: 16 Dec, 2025 09:40 AM
'सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बदला...' टूर्नामेंट के बीच  कबड्डी खिलाड़ी की हत्या, सेल्फी लेने आए लोगों ने चलाई गोलियां

नारी डेस्क: सोमवार शाम को मोहाली के सेक्टर 79 में एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर एक कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना सोहाना इलाके में एक कबड्डी मैच के दौरान हुई, जिससे खिलाड़ियों, आयोजकों और दर्शकों में दहशत फैल गई। कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचोरिया की हत्या की जिम्मेदारी बंबीहा गैंग ने ली है।

पुलिस ने बताया- "सोहाना में एक कबड्डी मैच चल रहा था तभी दो या तीन लोगों ने वहां फायरिंग कर दी। पीड़ित  गोलीबारी में घायल हो गया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया।" घायल खिलाड़ी की पहचान बाद में कंवर दिग्विजय सिंह के रूप में हुई, जिन्हें राणा बालाचौरी के नाम से भी जाना जाता था। फोर्टिस अस्पताल मोहाली ने पुष्टि की कि 30 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। एक बयान में, अस्पताल ने कहा- " कंवर दिग्विजय सिंह को 15 दिसंबर, 2025 को शाम 6:05 बजे गोली लगने की चोटों के साथ फोर्टिस अस्पताल मोहाली लाया गया था।  तत्काल क्लिनिकल जांच और मेडिकल टीम के प्रयासों के बावजूद, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हम उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।" 

राणा बलाचोरिया की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगा। इसमें हत्या की जिम्मेवारी बंबीहा गैंग से जुड़े घनशामपुरिया गैंग और शगुनप्रीत ने ली। गैंग ने लिखा-  'सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बदला'लिया है। राणा सिद्धू मूसेवाला के कातिलों को पनाह दे रहा था और इसके संबंध जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई के साथ थे। पोस्ट में लिखा गया था- आज से मेरी सभी प्लेयर्स और उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कोई भी जग्गू खोटी और हैरी टॉट की टीम में न खेले और नतीजा वही होगा। हमें कबड्डी से कोई एलर्जी नहीं है। हम बस खोटी और हैरी टॉट की कबड्डी में कोई दखल नहीं चाहते।  
 

