इस बार अप्रैल तक चलेंगे 10वीं और 12वीं के Board Exam, CBSE ने बदली कुछ सब्जेक्ट्स की डेट

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 31 Dec, 2025 02:00 PM
नारी डेस्क: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से 3 मार्च, 2026 को होने वाली क्लास 10 और क्लास 12 की परीक्षाओं को टालने की घोषणा की है। बोर्ड ने एक नया शेड्यूल जारी किया है, जिसमें कई बड़े पेपर नई तारीखों पर रीशेड्यूल किए गए हैं। बोर्ड ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वे इस बदलाव की सूचना तत्काल परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों तक पहुंचाएं।
 

 क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं के पेपर - तिब्बती, भोटी, भूटिया, बोडो, तांगखुल, मिज़ो, कश्मीरी, जर्मन, जापानी, स्पेनिश, और बहासा मेलयू -और एकेडमिक इलेक्टिव (ग्रुप A2), जिसमें नेशनल कैडेट कोर (NCC) और एलिमेंट्स ऑफ़ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी शामिल हैं, की क्लास 10 की परीक्षाएं अब 11 मार्च को होंगी। क्लास 12 का लीगल स्टडीज़ का पेपर, जो पहले 3 मार्च को होने वाला था, अब 10 अप्रैल को होगा।
 

हालांकि बोर्ड ने स्पष्ट तौर पर किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन पत्र में इसे 'प्रशासनिक कारण' बताया गया है। 29 दिसंबर, 2025 को जारी एक सर्कुलर में, परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने CBSE से जुड़े स्कूलों के प्रिंसिपलों को लिखा- "कक्षा 10 और कक्षा 12 के विषयों की परीक्षाएं, जो पहले 03 मार्च 2026 को होने वाली थीं प्रशासनिक कारणों से रीशेड्यूल कर दी गई हैं। नई तारीखें इस प्रकार हैं- कक्षा 10 - 11 मार्च, 2026; कक्षा 12 - 10 अप्रैल, 2026। बाकी सभी परीक्षाओं की तारीखें अपरिवर्तित रहेंगी।" CBSE ने पुष्टि की कि नई तारीखें एडमिट कार्ड में भी दिखाई देंगी, और स्कूलों को उसी के अनुसार अपनी इंटरनल डेट शीट अपडेट करनी चाहिए।
 

