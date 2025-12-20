20 DECSATURDAY2025 10:16:53 PM
Nari

School Holidays Final List: इन 16 जिलों में सभी स्कूल बंद, जानें कब खुलेंगे

  • Edited By Monika,
  • Updated: 20 Dec, 2025 06:41 PM
School Holidays Final List: इन 16 जिलों में सभी स्कूल बंद, जानें कब खुलेंगे

नारी डेस्क : उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 16 जिलों में सभी बोर्डों और मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। अलग-अलग जिलों के जिलाधिकारियों (DM) ने मौसम की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। डीएम (DM) के आदेश के मुताबिक, इन जिलों में स्कूल 20 दिसंबर से बंद रहेंगे और अब 22 दिसंबर से दोबारा खोले जाएंगे। हालांकि, छुट्टियों को लेकर सभी जिलों में एक जैसी व्यवस्था नहीं है।

जिलों में अलग-अलग नियम लागू

कुछ जिलों में बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए केवल आठवीं तक की कक्षाओं को बंद किया गया है, जबकि कई जिलों में 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, कुछ जगहों पर स्कूल पूरी तरह बंद न करके स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया है।

इन 16 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

भीषण ठंड को देखते हुए जिन जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं, उनमें शामिल हैं। बरेली, कानपुर, कानपुर देहात, जौनपुर, औरैया, उरई, हरदोई, रामपुर, संभल, बदायूं, कासगंज, गोंडा, पीलीभीत, अंबेडकरनगर और शाहजहांपुर।

यें भी पढ़ें : अंडों में मिला कैंसर का खतरनाक तत्व! FSSAI ने जारी किया अलर्ट, खाने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर

 

इन जिलों में 12वीं तक स्कूल बंद

प्रदेश के 7 जिलों संभल, कानपुर, कानपुर देहात, उरई, हरदोई, औरैया और अंबेडकरनगर में 12वीं तक की सभी कक्षाओं को 20 दिसंबर से बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। डीएम के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) ने सभी स्कूलों को इसकी सूचना दे दी है। इन जिलों में स्कूल 22 दिसंबर से खुलेंगे।

इन जिलों में आठवीं तक स्कूल बंद

वहीं रामपुर, बरेली, गोंडा, हाथरस, शाहजहांपुर, पीलीभीत, जौनपुर, कासगंज और बदायूं में आठवीं तक के स्कूलों को 20 दिसंबर तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए सतर्क रहें और किसी भी नए आदेश या अपडेट के लिए स्थानीय प्रशासन की सूचना पर नजर बनाए रखें।

यें भी पढ़ें : ना जादू ना महंगे Products, 2025 में हेयर ग्रोथ के ये देसी तरीके हुए हिट

कुछ जिलों में बदली गई स्कूल टाइमिंग

ठंड और शीतलहर के असर को देखते हुए कुछ जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। उदाहरण के लिए, आगरा में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय बदलकर अब सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। इससे बच्चों और शिक्षकों को कड़ाके की ठंड में आने-जाने में आसानी होगी।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it