महाभारत के कर्ण के जाने से बुरी तरह टूटी उनकी बहू, बोली- आपके बिना सन्नाटा बहुत भारी लगता है

नारी डेस्क: टेलीविजन अभिनेत्री कृतिका सेंगर ने अपने दिवंगत ससुर, अनुभवी अभिनेता पंकज धीर की याद में एक भावुक नोट लिखा। अपनी भावुक पोस्ट में, अभिनेत्री ने अपने करीबी रिश्ते को याद करते हुए बताया कि कैसे पंकज धीर ने हमेशा उनके साथ बहू की बजाय बेटी जैसा व्यवहार किया। उन्होंने साथ बिताए पलों की मार्मिक यादें साझा कीं, गहरा प्यार, कृतज्ञता और उनके न होने से उनके जीवन में आए खालीपन को व्यक्त किया। गुरुवार को, कृतिका ने पंकज धीर के साथ अपनी एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की।



अपने भावपूर्ण कैप्शन में अभिनेत्री ने लिखा- "आपको ससुराल शब्द कभी पसंद नहीं आया , आप हमेशा कहते थे वह मेरी बेटी है और आपने मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया। आप अक्सर अपनी आंखों में उस परिचित चमक के साथ पूछते थे, दुनिया की सबसे अच्छी लड़की कौन है? और मैं मुस्कुरा कर कहती, "मी! मुझे हमेशा आई लव यू कहने में शर्म आती थी पापा, लेकिन आप तब तक नहीं रुके जब तक मैंने इसे सहजता से नहीं कहा - यह आपका मुझे प्यार में लपेटने का तरीका था। आप सिर्फ़ मेरे ससुर नहीं थे आप मेरे पिताजी, मेरे दोस्त, मेरी सुरक्षित जगह थे। हम घंटों हर चीज़ और बिना किसी बात के बारे में बात करते थे, और अब आपके बिना यह सन्नाटा बहुत भारी लगता है।



कृतिका सेंगर ने आगे लिखा- देविका को जिस तरह से आपने प्यार किया, उसके लिए शुक्रिया- वह आपको हमेशा अपने सबसे अच्छे दादा के रूप में याद रखेगी। आई लव यू डैड।" कृतिका सेंगर धीर अभिनेता निकितिन धीर की पत्नी हैं। दोनों ने 3 सितंबर, 2014 को शादी की थी। 'महाभारत' अभिनेता पंकज धीर का 15 अक्टूबर को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे। 17 अक्टूबर को, भारतीय फिल्म और टेलीविजन जगत के सदस्य दिवंगत अभिनेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई में एकत्र हुए। धीर परिवार ने एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जिसमें उद्योग जगत के कई मित्र और सहकर्मी शामिल हुए और हिंदी सिनेमा में उनके उल्लेखनीय सफर और उनकी स्थायी विरासत को याद किया।

