07 OCTTUESDAY2025 10:32:17 PM
Nari

आसमान से फिर बरस रही है आफत, भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Oct, 2025 06:45 PM
आसमान से फिर बरस रही है आफत, भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी

नारी डेस्क:  दिल्ली के कई हिस्सों में मंगलवार दोपहर आसमान में बादल छा गए और भारी बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी में अचानक बदले मौसम के मिजाज से लोग हैरान रह गए। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए ‘येलो' और ‘ऑरेंज' अलर्ट जारी किया तथा हल्की गरज व बिजली के साथ मध्यम बारिश का अनुमान जताया।
 

यह भी पढ़ें: दिन में बीवी और रात में नागिन बन जाती है महिला
 

 मौसम विभाग ने बताया कि मध्य, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में मध्यम गरज के साथ बिजली, ओलावृष्टि और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने का अनुमान है। राजधानी में मंगलवार सुबह बारिश हुई और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने क्षेत्र को प्रभावित करने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण दिन में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। 
 

यह भी पढ़ें: सतर्क हो जाइए! मोबाइल के चार्जर से भी जा सकती है जान
 

आईएमडी के अनुसार, मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे समाप्त हुए 24 घंटों में सफदरजंग में 12.6 मिलीमीटर (मिमी) बारिश दर्ज की गई जबकि पालम और रिज में क्रमशः 11 मिमी और 11.7 मिमी बारिश हुई। आईएमडी ने बताया कि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सुबह नौ बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 68 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में रहा। 
 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it