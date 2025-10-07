07 OCTTUESDAY2025 6:58:37 PM
सतर्क हो जाइए! मोबाइल के चार्जर से भी जा सकती है जान,  नहीं यकीन तो पढ़ें ये खबर

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Oct, 2025 02:41 PM
नारी डेस्क: मोबाइल फोन का चार्जर लगाते समय करंट लगने से 32 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुखद घटनाक्रम में, उसे बचाने की कोशिश में उसके माता-पिता को भी बिजली का तेज झटका लगा। रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना फतेहपुर में रहीमापुर मजरा मिचकी गाव में  उस समय हुई जब 60 वर्षीय किसान बासुदेव यादव का छोटा बेटा धर्मेंद्र यादव अपने मोबाइल फोन का चार्जर लगा रहा था। तार टूटने के कारण धर्मेंद्र बिजली के सीधे संपर्क में आ गया और सदमे से चीखने लगा।


उसकी चीखें सुनकर, पास में ही घर का काम कर रही उसकी मां रामश्री मदद के लिए दौड़ी। जैसे ही उसने अपने बेटे को छुआ, वह भी करंट की चपेट में आ गई। कुछ ही देर में बासुदेव यादव मौके पर पहुंच गए और बीच-बचाव करने की कोशिश में वह भी करंट का शिकार हो गए। उनकी चीखें सुनकर धर्मेंद्र के बड़े भाई जितेंद्र का ध्यान गया, जिन्होंने तुरंत स्थिति को समझा और एक सूखी लकड़ी की छड़ी से बिजली के सॉकेट से तार हटाया। दुर्भाग्य से, तब तक धर्मेंद्र की मौत हो चुकी थी।


चार्जर कैसे ले सकता है जान?


कई बार चार्जर के अंदर की वायरिंग, इंसुलेशन, कनेक्शन खराब हो जाने से लाइटनिंग या शॉक हो सकता है। चार्जर या मोबाइल को पानी में गिराना या गीली स्थिति में उपयोग करना बहुत ख़तरा बढ़ाता है।  आउटलेट की ग्राउंडिंग (earth) न होना, पुरानी तारें, ढीले सॉकेट आदि भी जोखिम बढ़ाते हैं। ऐसे में चार्जर लगाने और हटाने के समयतार को खींचना जोखिम बढ़ाता है।
 

