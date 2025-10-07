07 OCTTUESDAY2025 2:54:27 PM
Coldrif  Cough Syrup ने ली कई बच्चों की जान, अब पंजाब में भी हुआ ये बैन

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Oct, 2025 01:37 PM
नारी डेस्क: मध्य प्रदेश में कथित तौर पर दूषित दवा के सेवन से 14 बच्चों की मौत के बाद पंजाब सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय प्रयोगशाला निष्कर्षों के बाद लिया गया है, जिसमें दवा को 'मानक गुणवत्ता का नहीं' घोषित किया गया था, क्योंकि इसमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (46.28% w/v) की खतरनाक रूप से उच्च सांद्रता पाई गई थी, जो एक जहरीला औद्योगिक रसायन है जिसका उपयोग ब्रेक द्रव, स्नेहक, मुद्रण स्याही और गोंद के निर्माण में किया जाता है।


डाइएथिलीन ग्लाइकॉल के सेवन से लीवर, गुर्दे और तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान हो सकता है, और इसे दुनिया भर में कई सामूहिक विषाक्तता की घटनाओं से जोड़ा गया है। पंजाब सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया-  "उपर्युक्त दवा मिलावटी बताई गई है, क्योंकि इसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल (46.28 प्रतिशत w/v) है, जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है।" पंजाब एफडीए के आदेश में कहा गया है- "मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि उक्त उत्पाद को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हाल ही में हुई बच्चों की मौतों से जुड़ा पाया गया है, इसलिए उपर्युक्त उत्पाद को जनहित में तत्काल प्रभाव से पंजाब राज्य में बिक्री, वितरण और उपयोग के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है।" 
 

इसमें यह भी कहा गया है कि पंजाब के सभी खुदरा विक्रेता, वितरक, पंजीकृत चिकित्सक और अस्पताल व स्वास्थ्य सेवा संस्थान आदि उक्त उत्पाद की खरीद, बिक्री या उपयोग नहीं करेंगे। आदेश में कहा गया है कि यदि राज्य में दवा का कोई स्टॉक उपलब्ध है, तो इसकी जानकारी एफडीए (औषधि शाखा) को दी जा सकती है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक महीने के भीतर संदिग्ध गुर्दे की विफलता के कारण बच्चों की मौत की खबरें आईं। तमिलनाडु में निर्मित कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) नामक एक अत्यधिक विषैला पदार्थ मिला हुआ पाया गया।
 

