बच्चे के कब्र से मिली पर्ची ने खोली डॉक्टर की पोल, Cough syrup से हुई थी मासूम की जान

नारी डेस्क: मध्यप्रदेश में बैतूल जिले के आमला ब्लॉक में जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से दो बच्चों की मौत के बाद अब साढ़े तीन साल के हर्ष यदुवंशी की हालत गंभीर है। हर्ष की दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं और वह नागपुर के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। परिजनों के अनुसार एक माह पहले परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी से इलाज कराया गया था।



सर्दी-खांसी के लिए दी गई दवा के बाद तबीयत बिगड़ती गई। हालत गंभीर होने पर नागपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने किडनी फेल होने की पुष्टि की। इधर जामुनबिछवा गांव में मृत बालक गर्मित उफर् निहाल की कब्र से डॉक्टर का पर्चा मिला, जिसमें कोल्ड्रिफ सिरप लिखा था। परिजनों ने यह पर्चा सोमवार को एसडीएम शैलेंद्र बडोनिया और सीएमएचओ डॉ. मनोज हुरमाड़े को सौंपा।



गर्मित की बहन का इलाज भी उसी डॉक्टर ने किया था, लेकिन उसे कोल्ड्रिफ नहीं दी गई, इसलिए वह बच गई। स्वास्थ्य विभाग ने अब डोर-टू-डोर सर्वे शुरू किया है ताकि अन्य प्रभावित बच्चों का पता लगाया जा सके। कब्र से निकला यह कागज अब पूरे जिले के लिए चेतावनी बन गया है।