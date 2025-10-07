60 करोड़ के फ्रॉड मामले में शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची मुंबई पुलिस,  एक्ट्रेस से 4.30 घंटे हुई पूछताछ

नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेत्री और उद्यमी शिल्पा शेट्टी ने 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में अपना बयान दर्ज कराया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शिल्पा से लगभग साढ़े चार घंटे तक पूछताछ की गई और इस दौरान उनका बयान दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान, शिल्पा ने पुलिस को कई दस्तावेज़ भी सौंपे, जिनकी अभी जांच की जा रही है।



ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी के अनुसार, पुलिस पूछताछ के लिए शिल्पा के आवास पर गई थी। पूछताछ के दौरान, शिल्पा ने पुलिस को अपनी विज्ञापन कंपनी के बैंक खाते में हुए कथित लेनदेन के बारे में जानकारी दी। सितंबर में, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में शिल्पा के पति राज कुंद्रा का बयान दर्ज किया था। उस समय मुंबई पुलिस ने मामले में एक अपडेट साझा किया था और कहा था: "अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में जांच चल रही है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने राज कुंद्रा को समन जारी किया था। उन्हें जाँच के लिए पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया था।"



बता दें कि व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि शिल्पा और राज ने उनसे 60 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ठगी की साजिश रची। उन्होंने दावा किया कि 2015 से 2023 के बीच कारोबार विस्तार के नाम पर दी गई रकम असल में निजी खर्चों पर उड़ा दी गई। बाद में, राज ने दावा किया कि 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की रकम का कुछ हिस्सा अभिनेत्रियों बिपाशा बसु और नेहा धूपिया को फीस के तौर पर दिया गया था।



उस समय के सूत्रों के अनुसार, राज ने कथित तौर पर दावा किया था कि संबंधित रकम का एक हिस्सा बिपाशा और नेहा को फीस के तौर पर दिया गया था। हालांकि, पांच घंटे की पूछताछ के दौरान, वह कथित तौर पर कई अहम बिंदुओं पर चुप रहे, जिसके बाद EOW ने आगे की पूछताछ की योजना बनाई। रिपोर्टों में कहा गया है कि जांचकर्ताओं ने यह भी पाया है कि कंपनी के खातों से शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बसु और नेहा धूपिया सहित चार अभिनेत्रियों के खातों में सीधे धनराशि स्थानांतरित की गई थी। इसके अलावा, बालाजी एंटरटेनमेंट से भी लेनदेन का पता चला है।

