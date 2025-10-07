07 OCTTUESDAY2025 2:54:06 PM
Nari

60 करोड़ के फ्रॉड मामले में शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची मुंबई पुलिस,  एक्ट्रेस से 4.30 घंटे हुई पूछताछ

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Oct, 2025 11:15 AM
60 करोड़ के फ्रॉड मामले में शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची मुंबई पुलिस,  एक्ट्रेस से 4.30 घंटे हुई पूछताछ

नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेत्री और उद्यमी शिल्पा शेट्टी ने 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में अपना बयान दर्ज कराया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शिल्पा से लगभग साढ़े चार घंटे तक पूछताछ की गई और इस दौरान उनका बयान दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान, शिल्पा ने पुलिस को कई दस्तावेज़ भी सौंपे, जिनकी अभी जांच की जा रही है।

PunjabKesari
ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी के अनुसार, पुलिस पूछताछ के लिए शिल्पा के आवास पर गई थी। पूछताछ के दौरान, शिल्पा ने पुलिस को अपनी विज्ञापन कंपनी के बैंक खाते में हुए कथित लेनदेन के बारे में जानकारी दी। सितंबर में, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में शिल्पा के पति राज कुंद्रा का बयान दर्ज किया था। उस समय मुंबई पुलिस ने मामले में एक अपडेट साझा किया था और कहा था: "अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में जांच चल रही है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने राज कुंद्रा को समन जारी किया था। उन्हें जाँच के लिए पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया था।"

PunjabKesari
बता दें कि व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि शिल्पा और राज ने उनसे 60 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ठगी की साजिश रची। उन्होंने दावा किया कि 2015 से 2023 के बीच कारोबार विस्तार के नाम पर दी गई रकम असल में निजी खर्चों पर उड़ा दी गई। बाद में, राज ने दावा किया कि 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की रकम का कुछ हिस्सा अभिनेत्रियों बिपाशा बसु और नेहा धूपिया को फीस के तौर पर दिया गया था।

PunjabKesari
उस समय के सूत्रों के अनुसार, राज ने कथित तौर पर दावा किया था कि संबंधित रकम का एक हिस्सा बिपाशा और नेहा को फीस के तौर पर दिया गया था। हालांकि, पांच घंटे की पूछताछ के दौरान, वह कथित तौर पर कई अहम बिंदुओं पर चुप रहे, जिसके बाद EOW ने आगे की पूछताछ की योजना बनाई। रिपोर्टों में कहा गया है कि जांचकर्ताओं ने यह भी पाया है कि कंपनी के खातों से शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बसु और नेहा धूपिया सहित चार अभिनेत्रियों के खातों में सीधे धनराशि स्थानांतरित की गई थी। इसके अलावा, बालाजी एंटरटेनमेंट से भी लेनदेन का पता चला है।
 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it