पेट की चर्बी भी है खराब लीवर की निशानी,  डॉक्टर के बताए इन लक्षणों पर जरूर करें गौर

नारी डेस्क: भारत में हर तीन में से एक व्यक्ति को फैटी लिवर की समस्या है। हाल ही में डॉक्टरों ने बताया कि करीब 38% भारतीयों को फैटी लिवर की समस्या हो चुकी है, और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसकी खास वजह हैगलत खानपान, बढ़ता वजन, और बैठा-बैठा जीवनशैली (sedentary lifestyle)। डॉक्टरों के अनुसार, फैटी लिवर की पहचान शुरुआती स्टेज पर कर ली जाए तो इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। यहां 5 ऐसे लक्षण या संकेत बताए जा रहे हैं जिन्हें घर पर ही पहचाना जा सकता है।



फैटी लिवर के संकेत

लगातार थकान महसूस होना: यदि आप बिना किसी भारी काम के भी हमेशा थकान या कमजोरी महसूस करते हैं, तो यह लिवर में फैट जमा होने का संकेत हो सकता है। लिवर की कार्यक्षमता घटने से शरीर में ऊर्जा की कमी आने लगती है।

पेट के दाहिने हिस्से में हल्का दर्द या भारीपन: लिवर शरीर के दाहिने हिस्से में होता है। यदि वहां अक्सर भारीपन, दबाव या हल्का दर्द महसूस हो, तो यह फैटी लिवर का शुरुआती लक्षण हो सकता है।

भूख में कमी या उल्टी जैसा महसूस होना: लिवर जब सही से पाचन नहीं कर पाता, तो व्यक्ति को भूख कम लगने लगती है या खाने के बाद मतली जैसा महसूस होता है।

पेट का आकार बढ़ना: लिवर में फैट जमा होने से पेट का आकार धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। खासकर अगर आपकी कमर के आसपास चर्बी बढ़ रही है, तो सावधान हो जाएं।

त्वचा और आंखों का पीला पड़ना या खुजली होना: जब लिवर टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाता, तो शरीर में बिलीरुबिन बढ़ने लगता है। इससे त्वचा पीली पड़ना, आंखों में पीलापन या शरीर में खुजली जैसे लक्षण दिख सकते हैं।



डॉक्टर की सलाह

-फैटी लिवर को नज़रअंदाज़ न करें।

-शुगर, तले हुए भोजन, और शराब से परहेज करें।

रोज़ाना 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज करें।

-वजन को कंट्रोल में रखें।

-हर 6 महीने में लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) कराएं।



ध्यान रखें ये बात

फैटी लिवर कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि आपका शरीर मदद मांग रहा है। सही समय पर ध्यान देकर इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है।

