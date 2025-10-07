07 OCTTUESDAY2025 6:59:17 PM
Nari

दिन में बीवी और रात में नागिन बन जाती है महिला, पति बोला- मुझे मेरी पत्नी से बचा लो

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Oct, 2025 06:25 PM
दिन में बीवी और रात में नागिन बन जाती है महिला, पति बोला- मुझे मेरी पत्नी से बचा लो

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश से आए दिन मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। अब हाल ही में   जिले के महमूदाबाद तहसील के लोधासा गांव के एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी से शिकायत की है कि उसकी पत्नी रात में ‘नागिन' बनकर उसे डराती है और सोने नहीं देती। शिकायतकर्ता की पहचान महमूदाबाद तहसील के लोधासा गांव के मेराज के रूप में हुई है।
 

 शिकायतकर्ता ने चार अक्टूबर को आयोजित समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के समक्ष अपनी आपबीती सुनाई। मेराज ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी नसीमुन मानसिक रूप से अस्थिर है और रात को ‘‘नागिन'' बनकर फुफकारती है तथा उसे डराती रहती है। उसने कहा कि उसके बार-बार गुहार लगाने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उसे मदद के लिए जिला प्रशासन से संपर्क करना पड़ा। 
 

कथित तौर पर अधिकारी इस असामान्य शिकायत से हैरान रह गए। शिकायत के बाद, जिलाधिकारी ने महमूदाबाद थाने को मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा- ‘‘शिकायत प्राप्त हो गई है और मामले की जांच की जा रही है।'' 
 

X

X

