आंखों में होते ये बदलाव देते हैं Heart Attack का संकेत, न करें इग्नोर

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 06 Nov, 2025 04:10 PM
नारी डेस्क: गलत खान-पान, खराब लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज न करने के कारण इन दिनों दिल संबंधी बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हाई ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेज, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी कई समस्याएं हार्ट अटैक जैसी समस्याएं बीमारी को बढ़ावा देती हैं। इस बीमारी से जहां पहले के समय में सिर्फ बुजुर्ग ही इसका शिकार होते थे अब वहीं आज कल की युवा भी हार्ट अटैक का शिकार हो रही है। हार्ट अटैक आने से पहले शरीर में कुछ लक्षण नजर आते हैं जिन पर गौर करके समस्या से बचा जा सकता है। शरीर के अलावा आंखों में भी हार्ट अटैक आने के लक्षण दिखते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। 

आंखों में ब्लड सप्लाई बंद होना 

एक्सपर्ट्स की मानें तो सीने में दर्द और भारीपन महसूस होने के जैसे हार्ट अटैक होने पर आंखों में भी ब्लड की सप्लाई बंद होने लगती है। इस लक्षण को इग्नोर करने पर समस्या बढ़ सकती है और बीमारी का जोखिम भी बढ़ सकता है। 

आंखों में पीलापन बढ़ना

हार्ट अटैक आने से पहले आंखों में पीलापन बढ़ने लगता है। इस दौरान आईलिड्स के आस-पास पीले रंग की प्लैक बढ़ जाती है। 

आंखों की वेसल्स डैमेज होना 

आंखों की ब्लड वैसल्स डैमेज होना भी हार्ट अटैक आने का संकेत हो सकता है। इस दौरान आपको कोई आंखों संंबंधी बीमारी हो सकती है। 

रेटिना में ब्लॉक होना 

हार्ट अटैक आने से पहले आंखों में रेटिनल ऑर्टरी ऑक्लूजन की स्थिति बन सकती है। इसके कारण आंख की रेटिना में खून की सप्लाई ब्लॉक हो सकती है।

आंखों में तनाव पड़ना 

ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर के चलते आंखों तक खून सप्लाई करने वाली नसों में भी ब्लॉकेज आती है जिसके कारण आंखों में दर्द और आपको तनाव महसूस हो सकता है।

नोट: यदि आपको आंखों में ऐसे लक्षण नजर आते हैं तो बिना देरी किए डॉक्टर की सलाह लें। 

