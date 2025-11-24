02 DECTUESDAY2025 8:23:41 PM
Nari

यादों में धमेंद्र पाजी: He-Man ने हमें एंटरटेन करने में लगा दिया जीवन का "पल- पल "

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 24 Nov, 2025 02:43 PM
यादों में धमेंद्र पाजी: He-Man ने हमें एंटरटेन करने में लगा दिया जीवन का

नारी डेस्क: अनुभवी अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया।  उन्हें पहले दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हालत में सुधार होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। कथित तौर पर अभिनेता को वेंटिलेटर पर रखा गया था, क्योंकि वह सांस लेने में कठिनाई से पीड़ित थे। जैसे ही यह खबर बॉलीवुड गलियारों में फैली, बिरादरी के सदस्यों ने उन्हें अंतिम सम्मान दिया। 


देओल परिवार समेत कई सितारे पहुंचे श्मशान घाट

आमिर खान और अभिषेक बच्चन मुंबई के विले पार्ले इलाके में श्मशान घाट पहुंचे, बॉलीवुड सुपरस्टार करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दिवंगत अभिनेता को याद किया। दिवंगत अभिनेता का परिवार भी श्मशान घाट पहुंचा। कुछ हफ़्ते पहले, दिवंगत अभिनेता की पत्नी हेमा मालिनी ने उनकी पिछली अस्पताल यात्रा के दौरान मीडिया को आश्वासन दिया था कि वह ठीक हैं। अभिनेता अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ खंडाला फार्महाउस में रहते थे। अभिनेता ने अधिकतम शहर में प्रदूषण के बिगड़ते स्तर को देखते हुए शहर में स्थानांतरित कर दिया था।


1958 में पलटी किस्मत

धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे चिरस्थायी और प्रिय सितारों में से एक थे। उनका जन्म 1935 में पंजाब में हुआ था, और एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के माध्यम से खोजे जाने के बाद 1960 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपना करियर शुरू किया। 1950 के दशक के अंत में, फिल्मफेयर पत्रिका ने बिमल रॉय प्रोडक्शंस के सहयोग से हिंदी सिनेमा के लिए नए चेहरों को खोजने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया और 1958 में अपने आकर्षक लुक और प्राकृतिक आकर्षण के लिए विजेता चुने गए। इस जीत ने उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिये। यही टैलेंट हंट बाद में हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक राजेश खन्ना की खोज के लिए चला।


 पद्म भूषण से भी हो चुके हैं सम्मानित

धर्मेंद्र अपने आकर्षक लुक, भावनात्मक गहराई और सहज स्क्रीन उपस्थिति के साथ जल्दी ही प्रसिद्धि पा गए। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें रोमांस, एक्शन और कॉमेडी में समान रूप से उत्कृष्टता हासिल करने की अनुमति दी। उनकी कुछ सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में 'फूल और पत्थर' शामिल है, जिसने उन्हें एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया, और 'शोले', जहां प्यारे, मजाकिया वीरू का उनका चित्रण प्रसिद्ध हो गया। जहां 'चुपके-चुपके' ने उनकी बेदाग कॉमिक टाइमिंग को प्रदर्शित किया, वहीं 'यादों की बारात' जैसे एक्शन से भरपूर नाटक ने सर्वोत्कृष्ट बॉलीवुड हीरो के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। अपने सिनेमाई करियर के अलावा, धर्मेंद्र की विनम्रता और करिश्मा ने उन्हें ऑन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह एक पसंदीदा शख्सियत बना दिया है। धर्मेंद्र भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता थे।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it