"हमें न्याय जरूर मिलेगा...." 60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में फंसी शिल्पा शेट्टी ने लिखा लंबा चौड़ा नोट

नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा उनके और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) लगाने के बारे में "बेबुनियाद और प्रेरित आरोपों" से साफ इनकार किया है। बुधवार को, अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ सेक्शन में जाकर, आरोपों को खारिज करते हुए एक लंबा नोट शेयर किया।

शिल्पा ने अपने पोस्ट में लिखा-  “हम प्रसारित किए जा रहे बेबुनियाद और प्रेरित आरोपों से साफ इनकार करते हैं। जिन मुद्दों को उठाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बिना किसी कानूनी आधार के आपराधिक रंग दिया जा रहा है। हाई कोर्ट में पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है और उस पर सुनवाई होनी बाकी है। जांच में पूरा सहयोग करने के बाद, हमें पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा और हमें अपने देश के कानून प्रवर्तन अधिकारियों और न्यायिक प्रणाली पर पूरा विश्वास है। हम मीडिया से सम्मानपूर्वक आग्रह करते हैं कि मामले के विचाराधीन होने के कारण संयम बरतें।”


 शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़े 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी और ठगी के मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मुंबई के बिजनेसमैन दीपक कोठारी की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 2015 और 2023 के बीच, उन्होंने बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 60 करोड़ रुपये का निवेश किया, जो इस जोड़े से जुड़ी एक कंपनी है, जो रिटर्न और पुनर्भुगतान के आश्वासन पर आधारित था। FIR के अनुसार, कथित तौर पर फंड को डायवर्ट किया गया और बार-बार मांग के बावजूद वापस नहीं किया गया, जिससे आरोप लगे। 
 

इस जोड़े ने पहले प्रेस बयानों में आपराधिक इरादे से इनकार किया है, और कहा है कि यह विवाद प्रकृति में नागरिक है, जो एक बिजनेस की विफलता और कंपनी की दिवालियापन की कार्यवाही से जुड़ा है। संबंधित कार्यवाही के दौरान, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यात्रा प्रतिबंधों के संबंध में निर्देश जारी किए। जांच जारी है, और कोई दोषसिद्धि दर्ज नहीं की गई है। इससे पहले, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि IPC की धारा 420 को जोड़ने के साथ, जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत एक अनुसूचित अपराध है, शिकायतकर्ता ने अपनी कानूनी टीम को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष उचित कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है।
 

