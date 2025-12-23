'दुनिया आपको याद करेगी सर...'   मास्टर सलीम के पिता को गुरु रंधावा ने दी भावुक श्रद्धांजलि

नारी डेस्क: लोकप्रिय पंजाबी गायक गुरु रंधावा ने दिग्गज संगीतकार उस्ताद पूरन शाह कोटि को भावभीनी श्रद्धांजलि दी, जिनका सोमवार को निधन हो गया। रंधावा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर उस्ताद पूरन शाह कोटि के एक जैमिंग सेशन का एक पुराना वीडियो क्लिप अपलोड किया, जिसमें कमरे में मौजूद सभी लोग उस दिग्गज की खूबसूरत धुन में डूबे हुए दिख रहे थे। हारमोनियम बजाते हुए उस्ताद ने अपनी एक मधुर धुन गाई।



रंधावा ने कहा कि पंजाबी संगीतकार को संगीत उद्योग में उनके बड़े योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। गायक द्वारा छोड़ी गई बड़ी विरासत को याद करते हुए, रंधावा ने फोटो-शेयरिंग ऐप पर लिखा, "उस्ताद पूरन शाह कोटि सर। हमेशा के लिए एक लीजेंड (लाल दिल इमोजी)। पूरी दुनिया उन्हें संगीत में उनके योगदान और इस दुनिया को दिए गए कलाकार के लिए हमेशा याद रखेगी हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिला। दुनिया आपको याद करेगी सर " ।



जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि उस्ताद पूरन शाह कोटि लंबे समय से बीमार थे और आखिरकार 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उस्ताद पूरन शाह कोटि के बेटे, मास्टर सलीम, जो पंजाबी संगीत उद्योग में एक बड़ा नाम हैं, ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किया कि उनके पिता की याद में 23 दिसंबर को 13 केपी नगर, देओल नगर के पास, जालंधर में एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई है।

रिपोर्ट्स की मानें तो जब उस्ताद पूरन शाह कोटि जालंधर के शाहकोट में गए, तो उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी में शरण ली। वहीं उन्होंने हंस राज हंस, जसबीर जस्सी और सबर कोटि जैसे कुछ प्रमुख कलाकारों को संगीत सिखाया।