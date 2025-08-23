क्या गोविंदा ने दिया अपनी पत्नी सुनीता को धोखा? मैनेजर ने बताया कपल के रिश्ते का पूरा सच

नारी डेस्क: गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की अटकलें फिर से शुरू हो गई हैं, लेकिन अभिनेता के मैनेजर ने इसे "पुरानी खबर" बताकर खारिज कर दिया है और कहा है कि वे अलग नहीं हो रहे हैं। एक समाचार आउटलेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनीता ने 5 दिसंबर, 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में व्यभिचार, क्रूरता और परित्याग का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी थी।



मैनेजर ने सभी दावे किए खारिज

गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने पीटीआई को बताया- "यह वही पुरानी खबर है जो छह-सात महीने पहले सामने आई थी। सुनीता ने छह-सात महीने पहले तलाक की अर्जी दी थी, अब सब कुछ सुलझ रहा है। एक-दो हफ्ते में सभी को यह खबर पता चल जाएगी।" उन्होंने आगे कहा "पूरा परिवार गणेश चतुर्थी का त्योहार एक साथ मनाने वाला है, जिसकी तैयारियों में सुनीता व्यस्त हैं।" गोविंदा के वकील ललित बिंदल ने भी इस खबर को "पुरानी खबर" बताते हुए खारिज कर दिया।



कुछ बातों पर कपल के बीच था मतभेद

गोविंदा और सुनीता दोनों ही इस पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। इस साल फरवरी में तलाक की खबरें आने के बाद से ही इस जोड़े की 38 साल पुरानी शादी अटकलों का विषय रही है। उस समय, बिंदल ने पुष्टि की थी कि सुनीता ने "गलतफहमी" का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी है, जबकि अभिनेता के प्रबंधक ने इन अटकलों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया और कहा कि दोनों के बीच गोविंदा की फिल्म परियोजनाओं को लेकर केवल मतभेद थे।



गोविंदा ने साधी चुप्पी

खुद गोविंदा ने सीधे तौर पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया और इन बातों को "व्यावसायिक बातचीत" बताया। लगभग उसी समय, सुनीता ने कई साक्षात्कार दिए जिनमें वैवाहिक कलह का संकेत देते हुए कहा गया कि वह अगले जन्म में उनसे शादी नहीं करना चाहेंगी। 1987 से विवाहित इस जोड़े के दो बच्चे हैं, टीना और यशवर्धन। 1990 के दशक के सबसे बड़े सितारों में से एक गोविंदा आखिरी बार 2019 में "रंगीला राजा" में नज़र आए थे और 2024 में एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के बाद से राजनीति में सक्रिय हैं।

