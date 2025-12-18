20 DECSATURDAY2025 10:14:12 PM
Nari

Gold Rates Today: MCX पर सोने की कीमतों में गिरावट, चेक करें ताज़ा भाव

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 18 Dec, 2025 01:06 PM
Gold Rates Today: MCX पर सोने की कीमतों में गिरावट, चेक करें ताज़ा भाव

नारी डेस्क: आज सोने की कीमतों में MCX पर प्रॉफिट बुकिंग के चलते गिरावट देखी जा रही है। फरवरी फ्यूचर वाले सोने का भाव सुबह के शुरुआती कारोबार में ही 369 रुपये यानी 0.27% गिरकर 1,34,525 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

सोने और चांदी के ताज़ा भाव

सोना (MCX फरवरी फ्यूचर): 1,34,525 रुपये/10 ग्राम (0.27% की गिरावट)

चांदी (MCX मार्च फ्यूचर): 206,800 रुपये/किलोग्राम, 635 रुपये की गिरावट

पिछले सेशन में बुधवार को सोने की कीमतें 1,34,894 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थीं, जबकि चांदी के भाव 207,435 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुए थे।

धनतेरस पर महिलाओं की चांदी सोना हुआ सस्ता, ये है 22-24 Carat गोल्ड की कीमत

सोने के दाम गिरने के पीछे कारण

अमेरिकी महंगाई के आंकड़े

निवेशकों की नजर आज अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर है। अगर आंकड़े उम्मीद से कम आते हैं तो सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल निवेशकों को इसकी उम्मीद कम ही लग रही है।

अमेरिकी जॉब मार्केट और ब्याज दरें

बढ़ती बेरोजगारी दर के कारण US फेड (Federal Reserve) जनवरी में दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स (bps) की कटौती कर सकता है।

PunjabKesari

डॉलर की मजबूती

आज डॉलर की मजबूती के कारण निवेशकों का ध्यान सोने से हटकर डॉलर पर है।

बैंक ऑफ जापान (BoJ) की नीति

शुक्रवार को BoJ के पॉलिसी फैसले से बाजार में उतार-चढ़ाव की उम्मीद है। BoJ द्वारा अपनी बेंचमार्क दर को तीन दशकों में सबसे ऊंचे स्तर पर बढ़ाने की व्यापक उम्मीद है। MCX पर आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट रही। निवेशक अमेरिकी महंगाई, जॉब मार्केट और वैश्विक फाइनेंशियल पॉलिसी पर नजर रखे हुए हैं। सोने में मामूली गिरावट प्रॉफिट बुकिंग और डॉलर की मजबूती के चलते आई है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it