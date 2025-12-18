Gold Rates Today: MCX पर सोने की कीमतों में गिरावट, चेक करें ताज़ा भाव

नारी डेस्क: आज सोने की कीमतों में MCX पर प्रॉफिट बुकिंग के चलते गिरावट देखी जा रही है। फरवरी फ्यूचर वाले सोने का भाव सुबह के शुरुआती कारोबार में ही 369 रुपये यानी 0.27% गिरकर 1,34,525 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।
सोने और चांदी के ताज़ा भाव
सोना (MCX फरवरी फ्यूचर): 1,34,525 रुपये/10 ग्राम (0.27% की गिरावट)
चांदी (MCX मार्च फ्यूचर): 206,800 रुपये/किलोग्राम, 635 रुपये की गिरावट
पिछले सेशन में बुधवार को सोने की कीमतें 1,34,894 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थीं, जबकि चांदी के भाव 207,435 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुए थे।
सोने के दाम गिरने के पीछे कारण
अमेरिकी महंगाई के आंकड़े
निवेशकों की नजर आज अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर है। अगर आंकड़े उम्मीद से कम आते हैं तो सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल निवेशकों को इसकी उम्मीद कम ही लग रही है।
अमेरिकी जॉब मार्केट और ब्याज दरें
बढ़ती बेरोजगारी दर के कारण US फेड (Federal Reserve) जनवरी में दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स (bps) की कटौती कर सकता है।
डॉलर की मजबूती
आज डॉलर की मजबूती के कारण निवेशकों का ध्यान सोने से हटकर डॉलर पर है।
बैंक ऑफ जापान (BoJ) की नीति
शुक्रवार को BoJ के पॉलिसी फैसले से बाजार में उतार-चढ़ाव की उम्मीद है। BoJ द्वारा अपनी बेंचमार्क दर को तीन दशकों में सबसे ऊंचे स्तर पर बढ़ाने की व्यापक उम्मीद है। MCX पर आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट रही। निवेशक अमेरिकी महंगाई, जॉब मार्केट और वैश्विक फाइनेंशियल पॉलिसी पर नजर रखे हुए हैं। सोने में मामूली गिरावट प्रॉफिट बुकिंग और डॉलर की मजबूती के चलते आई है।