सोना खरीदने वालें है तो थोड़ा रुक जाइए, 3 दिन सस्ता रहने के बाद फिर महंगा हुआ Gold

नारी डेस्क: दिवाली के बाद से ही सोने के दामों में भारी उतार- चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कुछ दिन ब्रेक लगाने के बाद आज फिर सोने ने रफ्तार पकड़ ली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार शुक्रवार को 10 ग्राम सोने की कीमत 1,196 रुपए बढ़कर 1,20,815 रुपए हो गई है। गुरुवार को सोने का दाम 1,19,619 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यानी कि दाम सस्ते होने के चलत आम सोना खरीदने की सोच रहे थे तो अभी रुकना ही बेहतर होगा।



17 अक्टूबर को सोने ने 1,30,874 रुपए का ऑलटाइम हाई बनाया था। तब से इसका भाव 10,059 रुपए गिर चुका है। चांदी की बात करें तो वह भी 2,359 रुपए बढ़कर 1,49,142 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। 30 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,46,783 प्रति किलोग्राम थी। एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव गुरुवार के 1,21,508 रुपये के बंद भाव की तुलना में 0.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,21,148 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला था। वैश्विक हाजिर कीमतों में गिरावट के चलते चांदी का वायदा भाव भी 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,48,140 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला।



इस साल अब तक सोने की कीमत 44,653 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो अब 1,20,815 रुपए हो गया है। सोने का भाव (Gold Rate) उसकी कैरेट (Karat) यानी शुद्धता के हिसाब से अलग-अलग होता है। 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध होता है। इसमें कोई अन्य धातु नहीं मिलाया जाता। 22 कैरेट सोने मं लगभग 91.6% सोना और बाकी 8.4% अन्य धातुएं होती हैं।