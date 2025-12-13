20 दिन पहले शुरू की खुदाई, आज बने लखपति, दो दोस्तों को मिला 50 लाख का हीरा

नारी डेस्क: कहते हैं मेहनत और किस्मत साथ दे तो जिंदगी बदलते देर नहीं लगती। एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो दोस्तों ने किस्मत आजमाने के लिए खदान खोदी और महज 20 दिनों में ही लखपति बन गए। 20 दिन पहले पन्ना की हीरों से भरी मिट्टी में मेहनत और उम्मीद के साथ खुदाई शुरू करने वाले दो दोस्तों की जिंदगी आज पूरी तरह बदल चुकी है। सतीश और साजिद ने कृष्णा कल्याणपुर की उथली खदान से एक शानदार 15.34 कैरेट का बेशकीमती हीरा निकाला, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग ₹50 लाख है, जिससे वे अल्प समय में लखपति बन गए हैं और उनकी कहानी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है।

15.34 कैरेट का कीमती हीरा मिला

पन्ना के कृष्णा कल्याणपुर इलाके की एक उथली खदान से सतीश खटीक और साजिद मोहम्मद को 15.34 कैरेट का बेहद कीमती हीरा मिला है। यह हीरा ‘जैम क्वालिटी’ का बताया जा रहा है, जिसकी बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपये आंकी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह इस साल अब तक पन्ना में मिला सबसे बड़ा और बेहतरीन हीरा है।

पन्ना में दो दोस्तों की किस्मत चमकी है. दोनों ने 20 दिन पहले पट्टे पर हीरा का खदान लिया था. सतीश खटीक और साजिद मोहम्मद ने खनन शुरू की. इसके बाद इन्हें बेशकीमती हीरा मिला है pic.twitter.com/E73XnYxWDf — muneshwar kumar (@munnu08) December 10, 2025

आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे दोनों दोस्त

रानीगंज मोहल्ला निवासी 24 वर्षीय सतीश की शहर में एक छोटी सी दुकान है, जबकि 23 वर्षीय साजिद फल बेचने का काम करता है। दोनों आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे और परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे थे। खासतौर पर बहनों की शादी के लिए पैसों की जरूरत उन्हें खदान में काम करने के लिए प्रेरित कर रही थी।

20 दिन पहले लिया था खनन का पट्टा

दोनों दोस्तों ने करीब 20 दिन पहले पन्ना के हीरा कार्यालय से विधिवत पट्टा लेकर खदान खोदने का काम शुरू किया था। साजिद के परिवार में पहले से ही खदानों में काम करने की परंपरा रही है। उनके दादा और पिता भी वर्षों तक पत्थर निकालते रहे, लेकिन उन्हें कभी बड़ी सफलता नहीं मिली। इस बार किस्मत साजिद और उसके दोस्त सतीश पर मेहरबान हो गई।

नीलामी में जा सकता है 50 लाख से ज्यादा

हीरा मिलने के बाद दोनों ने उसे नियमों के अनुसार पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। हीरा अधिकारी रवि पटेल के मुताबिक, यह उच्च गुणवत्ता का हीरा है और नीलामी में इसकी कीमत 50 लाख रुपये से भी ज्यादा हो सकती है। आगामी नीलामी के बाद मिलने वाली रकम दोनों दोस्तों में बराबर-बराबर बांटी जाएगी।

सबसे पहले करेंगे बहनों की शादी

सतीश और साजिद का कहना है कि नीलामी से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल वे सबसे पहले अपनी बहनों की शादी के लिए करेंगे। इसके बाद बची हुई राशि से वे अपने छोटे कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि भविष्य में परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

इलाके में खुशी और चर्चा का माहौल

हीरा विशेषज्ञ अनुपम सिंह ने बताया कि इस हीरे का वजन, आकार और चमक सभी बेहतरीन हैं। पन्ना की धरती एक बार फिर साबित कर रही है कि मेहनत करने वालों की किस्मत पलटने की ताकत यहां मौजूद है। सतीश और साजिद की यह सफलता अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।