Weather Update:  3 दिन और पड़ेगी कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाओं का अलर्ट जारी

नारी डेस्क: भारत के बड़े हिस्से अभी भी शीतलहर की चपेट में हैं और अगले कुछ दिनों में देश के कुछ हिस्सों में और ज़्यादा घना कोहरा, बर्फबारी और कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है। गुरुवार को दिल्ली में इस सीज़न का अब तक का सबसे ठंडा दिसंबर का दिन रहा। पहाड़ी इलाकों में, IMD ने 20 से 23 दिसंबर तक जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना जताई है।



सामान्य से ज़्यादा ठंड का अनुमान

IMD ने अनुमान लगाया है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा रहेगा, साथ ही 19 और 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। देश में पूरे सर्दियों के मौसम के बारे में बात करें तो, IMD ने पहले अनुमान लगाया था कि मध्य भारत, साथ ही उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा ठंड की लहर वाले दिन हो सकते हैं। दिल्ली में गुरुवार, 18 दिसंबर को इस सर्दी के मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिसंबर का दिन रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम था।



पंजाब और हरियाणा में भी बढ़ी ठंड

शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर ठंड बढ़ गई। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब का होशियारपुर इस क्षेत्र में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार सुबह पंजाब और हरियाणा दोनों में कई जगहों पर कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई। पठानकोट में न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बठिंडा में न्यूनतम तापमान गिरकर 5.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। फरीदकोट और गुरदासपुर में न्यूनतम तापमान क्रमशः 5.8 और 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।



बरेली में स्कूल बंद

(IMD) ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए। प्रयागराज, आज़मगढ़, बरेली, कुशीनगर, देवरिया, कानपुर और इटावा समेत कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया, और मेरठ, मुज़फ़्फ़रनगर, अलीगढ़ और मिर्ज़ापुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। PTI की रिपोर्ट के अनुसार, कड़ाके की ठंड के बीच, बरेली ज़िला प्रशासन ने बुधवार को अगले तीन दिनों के लिए कक्षा 8 तक के स्कूलों को बंद करने का नोटिस जारी किया। जहां भारत का उत्तरी और मध्य भाग कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है, वहीं कश्मीर में रात का तापमान बढ़ने और फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर जाने से लोगों को राहत मिली है।

