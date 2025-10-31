3.5 घंटे चला Torture शीशा काटकर पहुंची पुलिस और फिर चली गोली....  पूरी फिल्मी है किडनैप हुए 17 बच्चों को बचाने की कहानी

नारी डेस्क: ऑडिशन के बहाने मुंबई के पवई स्थित एक स्टूडियो में बुलाए गए 12 से 15 वर्ष की आयु के 17 बच्चों को गुरुवार दोपहर एक एयरगन और ज्वलनशील स्प्रे लेकर आए एक व्यक्ति ने साढ़े तीन घंटे तक बंधक बनाकर रखा। पुणे निवासी रोहित आर्या नामक 50 वर्षीय व्यक्ति को बाद में मुंबई पुलिस और दमकल विभाग द्वारा चलाए गए एक बड़े संयुक्त अभियान में मार गिराया गया। बच्चों को बंधक बनाते हुए, आर्या ने बेहद शांत स्वर में एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने कहा कि उसका बच्चों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह कुछ लोगों से बात करके महाराष्ट्र शिक्षा विभाग से बकाया ₹2 करोड़ वसूलना चाहता था।



बाहर इंतजार करते रह गए माता- पिता

बताया जाता है कि आर्या लघु फिल्में बनाते थे और एक अभियान के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ काम कर चुका था। बताया जा रहा है कि बच्चे अपने माता-पिता के साथ गुरुवार सुबह पवई स्थित आर्या के स्टूडियो पहुंचे, जिसे आर्या ने चार दिन पहले महावीर क्लासिक नामक एक व्यावसायिक-सह-आवासीय इमारत में किराए पर लिया था। जब बच्चे ऑडिशन के लिए अंदर गए, तो माता-पिता बाहर इंतज़ार करते रहे। हालांकि, माता-पिता चिंतित हो गए क्योंकि दोपहर एक बजे तक कोई भी बच्चा दोपहर के भोजन के लिए भी बाहर नहीं निकला और न ही माता-पिता थिएटर तक पहुंच पाए।



इस तरहह पुलिस ने चलाया अभियान

इस बीच, बगल वाली इमारत में रहने वाले लोगों ने थिएटर की बंद शीशे की खिड़कियों के पीछे से कुछ बच्चों को रोते और मदद की गुहार लगाते देखा। आर्या, जिसने बच्चों को दो महिला और एक युवा पुरुष सहायक के साथ अंदर बंद कर दिया था, ने कथित तौर पर थिएटर के दरवाजों पर चोरी के सेंसर लगा दिए थे, जो उसे अंदर घुसने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में सचेत कर देते थे। पुलिस गुरुवार दोपहर मौके पर पहुंची और आर्या से बातचीत की, जबकि दो टीमें दमकल विभाग की मदद से इमारत की डक्ट लाइन पर चढ़ गईं। एक टीम पहली मंजिल के बाथरूम से होते हुए उस हॉल में पहुंची जहां बच्चों को बंधक बनाया गया था। दूसरी टीम ने शीशे की दीवार काटकर दूसरी तरफ से हॉल में प्रवेश किया।



मरने से पहले बनाया था वीडियो

पुलिस के साथ तनावपूर्ण गतिरोध के बाद, पवई पुलिस स्टेशन के आतंकवाद-रोधी प्रकोष्ठ के अमोल वाघमारे ने रोहित आर्या को बाथरूम से स्टूडियो हॉल में घुसते ही गोली मार दी। उसने आर्या पर एक गोली चलाई, जो उसके सीने में लगी और उसे जोगेश्वरी के हिंदू हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इससे पहले आरोपी ने वीडियो में कहा था- "आत्महत्या करने के बजाय, मैंने कुछ योजनाएं बनाई हैं और उसी के अनुसार बच्चों को यह बंधक बना रखा है। मेरी मांगें ज़्यादा नहीं हैं... मेरी मांगें सरल, नैतिक और नैतिक हैं... मैं कुछ लोगों से जवाब चाहता हूं और उनके जवाबों से उठने वाले प्रति-प्रश्नों के उत्तर भी, लेकिन मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। मैं आतंकवादी नहीं हूं और मेरी कोई आर्थिक मांग नहीं है और मेरी मांगें बिल्कुल भी अनैतिक नहीं हैं," ।