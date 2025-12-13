दूसरे बेबी के आने से पहले ही  भारती सिंह ने कर ली तीसरे बच्चे की प्लानिंग, बोली- हम रुकेंगे नहीं

नारी डेस्क: कॉमेडियन भारती सिंह और स्क्रीनराइटर-टीवी होस्ट हर्ष लिंबाचिया दूसरी बार पेरेंट्स बनने वाले हैं। इस कपल ने इस बार एक बेटी होने की इच्छा जताई है। हालांकि अपने यूट्यूब चैनल भारती टीवी पर एक हालिया पॉडकास्ट में हर्ष ने बताया कि वे पहले से ही तीसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा- "हम रुकेंगे नहीं, भारती।"



हाल ही में इस कपल ने अपने पॉडकास्ट पर सोनाली बेंद्रे को होस्ट किया और, उनके मदरहुड के सफर पर बात करते हुए सोनाली ने बताया कि उनका सिर्फ़ एक बच्चा है। इसके बाद भारती ने दूसरी बार मां बनने को लेकर अपनी चिंताएं शेयर कीं। उन्हें दिलासा देते हुए सोनाली ने कहा कि भारती पहले से ही एक अनुभवी मां है। फिर हर्ष ने तीसरे बच्चे की बात कही। जब सोनाली ने हर्ष के बयान पर हैरानी जताई, तो उन्होंने आगे कहा- "तीन मेरा लकी नंबर है।"



भारती ने बताया, "यह कहता है हम रुकेंगे नहीं। हमें एक लड़की चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि अगर इस बार भी लड़का हुआ, तो हम एक बार और कोशिश करेंगे। फिर मैंने उससे पूछा, अगर तीसरा बच्चा भी लड़का हुआ तो? उसने कहा हम फिर से कोशिश करेंगे। मतलब, जब तक मैं मर नहीं जाती मैम हम बच्चे प्लान करते रहेंगे।" हर्ष ने आगे कहा, "लड़का हो या लड़की, हमने शुरू में प्लान किया था कि हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर यह बच्चा लड़का हुआ तो मुझे एक लड़की भी चाहिए।"



भारती ने कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद 2017 में एक हिंदू सेरेमनी में हर्ष से शादी की। इस कपल ने 3 अप्रैल, 2022 को अपने बेटे लक्ष्य का स्वागत किया, जिसे प्यार से गोल्ला कहा जाता है। इस साल अक्टूबर में, भारती और हर्ष ने इंस्टाग्राम पर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की। उन्होंने खूबसूरत पहाड़ों की बैकग्राउंड में एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की, जिसमें हर्ष भारती के बेबी बंप को सहला रहे थे, और कैप्शन में लिखा, “हम फिर से प्रेग्नेंट हैं ”।

