फरीदाबाद गैंगरेप केस: एंबुलेंस समझकर महिला ने किया भरोसा, परिवार ने उठाए सवाल

  04 Jan, 2026
फरीदाबाद गैंगरेप केस: एंबुलेंस समझकर महिला ने किया भरोसा, परिवार ने उठाए सवाल

 नारी डेस्क: हरियाणा के फरीदाबाद में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर और चिंता जनक मामला सामने आया है। यहां आधी रात को लिफ्ट देने के बहाने दो युवकों ने 25 वर्षीय महिला के साथ चलती वैन में सामूहिक दुष्कर्म किया और बाद में उसे सड़क पर फेंक दिया।

पीड़िता तीन बच्चों की मां है। पुलिस के अनुसार, यह घटना सोमवार रात की है। महिला का अपनी मां से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वह एक सहेली के घर चली गई। देर रात घर लौटते समय वह कल्याणपुरी जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान मारुति ईको वैन में सवार दो युवकों ने उसे लिफ्ट देने की पेशकश की।

महिला ने भरोसा कर वैन में बैठने का फैसला किया, लेकिन इसके बाद आरोपियों ने उसे जबरन अपने कब्जे में ले लिया और गुरुग्राम की ओर ले गए। रास्ते में महिला ने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया।

परिजनों और पुलिस के अनुसार, कई घंटों तक महिला को बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ अपराध किया गया। सुबह करीब 3 बजे आरोपियों ने उसे गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर एक सुनसान जगह पर चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया। महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता की हालत स्थिर

पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी उत्तर प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। वारदात में इस्तेमाल की गई मारुति ईको वैन को भी जब्त कर लिया गया है। दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, पीड़िता की हालत अब स्थिर है और उसका इलाज जारी है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और कानून व्यवस्था पर सवाल

इस घटना के बाद हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने अस्पताल जाकर पीड़िता से मुलाकात की और सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की है।

यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने और कानून को मजबूती से लागू करने की जरूरत है।  

