07 NOVFRIDAY2025 8:25:53 PM
Nari

मशहूर एक्टर संजय खान की पत्नी का हुआ निधन, मां के जाने से टूटी ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Nov, 2025 12:18 PM
मशहूर एक्टर संजय खान की पत्नी का हुआ निधन, मां के जाने से टूटी ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ

नारी डेस्क: फिल्म जगत से एक और दुख भरी खबर सामने आई है।  संजय खान की पत्नी और सुजैन खान की मां जरीन खान का निधन हो गया है।  वह 81 वर्ष की थीं। वह उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं, आज उन्होंनें अपने मुंबई स्थित आवास पर अंतिम सांस लिया। जरीन के परिवार में उनके पति संजय खान और बच्चे सुजैन खान, सिमोन अरोड़ा, फराह अली खान और जायद खान हैं। 

PunjabKesari
कथित तौर पर, संजय और जरीन की मुलाकात एक बस स्टॉप पर हुई थी और जल्द ही दोनों के बीच प्यार हो गया। उन्होंने 1966 में शादी की थी। उन्होंने तेरे घर के सामने और एक फूल दो माली जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। इस साल जुलाई में, सुजैन खान ने अपनी मां का 81वां जन्मदिन मनाया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी मां जरीन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बिताए कुछ पलों का एक वीडियो साझा किया।

PunjabKesari
वीडियो के साथ, सुजैन ने लिखा,- "मां मिया। मेरी मां... आप कितनी अद्भुत मां हैं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी खूबसूरत, सुंदर मां। मैं जो कुछ भी करती हूं और अपने जीवन में जो कुछ भी रचती हूं, वह सब आपके द्वारा मेरे दिल, दिमाग और मेरे साहस को गढ़ने के तरीके से जुड़ा है... मैं आपकी नन्ही परी होने पर बहुत सम्मानित और आभारी हूं... ब्रह्मांड हमेशा आपकी रक्षा करे और आपके प्यार और मुस्कुराहट को फैलाता रहे... आपका यह साल बेहद शानदार हो "।  सुजैन खान की शादी पहले ऋतिक रोशन से हुई थी। चार साल तक डेटिंग करने के बाद उन्होंने 2000 में शादी कर ली। 2014 में उनका तलाक हो गया। यह पूर्व जोड़ा अपने दो बेटों, रिहान और ऋदान, का साथ मिलकर पालन-पोषण कर रहा है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it