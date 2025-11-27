02 DECTUESDAY2025 8:20:20 PM
बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना पर आया एक और संकट,  फांसी के बाद अब 21 साल जेल की सजा

बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना पर आया एक और संकट,  फांसी के बाद अब 21 साल जेल की सजा

नारी डेस्क: बांग्लादेश की एक अदालत ने वीरवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश के एंटी-करप्शन कमीशन (ACC) द्वारा पुर्बाचल न्यू सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्लॉट के आवंटन में अनियमितताओं को लेकर दायर किए गए तीन भ्रष्टाचार मामलों में 21 साल जेल की सजा सुनाई। यह नया फैसला बांग्लादेश के ICT द्वारा 17 नवंबर को हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के कुछ ही दिनों बाद आया है, जब उसने उन्हें पिछले साल जुलाई में हुए प्रदर्शनों से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में दोषी पाया था। 
 

इसने हसीना के दो बड़े सहयोगियों को भी दोषी ठहराया, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को मौत की सज़ा और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून, जो सरकारी गवाह बन गए थे, को पांच साल जेल की सज़ा सुनाई। इस बीच, गुरुवार दोपहर को ढाका स्पेशल जज कोर्ट-5 के जज मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने फैसला सुनाया, जिसमें हसीना को तीनों मामलों में सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई गई, जबकि उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद पुतुल को तीनों मामलों में से एक में पांच-पांच साल जेल की सज़ा सुनाई गई।


बांग्लादेश के बड़े अखबार द डेली स्टार ने बताया कि बाकी 20 आरोपियों में से 19 को अलग-अलग जेल की सजा मिली और एक को तीनों मामलों में बरी कर दिया गया। इस बीच, इस हाई-प्रोफाइल फैसले से पहले ढाका में सेशंस कोर्ट के एंट्रेंस पर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई थी, और पुलिस चेकपॉइंट लगाए गए थे और ऑर्डर बनाए रखने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों को भी तैनात किया गया था।  पूर्व PM ने फैसले को एकतरफा और राजनीति से प्रेरित बताया। एक बयान में, पूर्व PM ने कहा- "मौत की सज़ा की अपनी घटिया मांग से, वे अंतरिम सरकार के अंदर के कट्टरपंथी लोगों के बांग्लादेश के पिछले चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाने और अवामी लीग को एक राजनीतिक ताकत के तौर पर खत्म करने के बेशर्म और जानलेवा इरादे को दिखाते हैं।" 
 

