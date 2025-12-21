23 DECTUESDAY2025 11:04:12 AM
Nari

बांग्लादेश में तनाव के कारण भारतीय वीजा केंद्र अनिश्चितकाल के लिए बंद, जानें कब खुलेगा...

  Edited By Monika,
  Updated: 21 Dec, 2025 05:58 PM
नारी डेस्क : बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर चटगांव में स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र (IVAC) की सभी सेवाएं अगले आदेश तक अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दी गई हैं। यह कदम देश में बढ़ते राजनीतिक तनाव और सुरक्षा हालात के मद्देनजर उठाया गया है। मीडिया के अनुसार, यह निर्णय प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद भड़की हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं के चलते लिया गया। हादी पिछले वर्ष हुए छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन के प्रमुख चेहरा थे, जिन आंदोलनों के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। हादी आगामी 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों के लिए भी उम्मीदवार थे।

गोलीकांड और उसके बाद का बवाल

12 दिसंबर को मध्य ढाका के विजयनगर इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों ने हादी के सिर में गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं।

भारतीय प्रतिष्ठानों पर असर

इस तनावपूर्ण माहौल के बीच चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास पर पथराव की घटना भी हुई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने हालात की समीक्षा की और भारतीय वीजा आवेदन सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया। ‘ढाका ट्रिब्यून’ के अनुसार, IVAC ने कहा है कि चटगांव में भारतीय वीजा से जुड़ी सभी सेवाएं 21 दिसंबर से अगले नोटिस तक बंद रहेंगी। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद दोबारा खोलने पर निर्णय लिया जाएगा।

सिलहट में हाई अलर्ट

सुरक्षा को देखते हुए सिलहट स्थित भारतीय असिस्टेंट हाईकमिशन कार्यालय और वीजा आवेदन केंद्र की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सिलहट मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त (मीडिया) सैफुल इस्लाम ने कहा, सुरक्षा इसलिए कड़ी की गई है ताकि कोई तीसरा पक्ष हालात का फायदा न उठा सके। शरीफ उस्मान हादी को शनिवार को ढाका में राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाया गया। उनके जनाजे में बड़ी संख्या में समर्थक और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हुए।

