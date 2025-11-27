एक शाम धर्मेंद्र जी के नाम, आज ही- मैन की याद में इकट्ठा होगा पूरा बॉलीवुड

नारी डेस्क: एक प्राइवेट अंतिम संस्कार के बाद धर्मेंद्र का परिवार गुरुवार को ताज लैंड्स एंड होटल में एक्टर के लिए एक प्रेयर मीट रख रहा है ताकि फैंस और इंडस्ट्री के लोग इस पुराने स्टार को आखिरी श्रद्धांजलि दे सकें, जिनका सोमवार को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था। 'सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ' नाम की यह प्रेयर मीट शाम 5 बजे से शुरू होगी और बांद्रा में ताज लैंड्स एंड के लॉन में शाम 7.30 बजे तक चलेगी।



बैठने की व्यवस्था, फूलों की सजावट और सिक्योरिटी का इंतज़ाम पूरे दिन चलता रहा, होटल स्टाफ इवेंट प्लानर्स के साथ मिलकर यह पक्का करते दिखे कि गैदरिंग आसानी से हो जाए। धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में जुहू में उनके घर पर एक हफ़्ते की बीमारी के बाद निधन हो गया था। उसी दिन बाद में विले पार्ले के पवन हंस श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सिर्फ़ परिवार और इंडस्ट्री के लोग ही शामिल हुए।



देओल परिवार ने सोशल मीडिया पर एक इनविटेशन पोस्टर के ज़रिए प्रेयर विजिल की घोषणा की। पोस्टर में धर्मेंद्र की बचपन की फ़ोटो और 'सेलिब्रेशन ऑफ़ लाइफ' लिखा है। इसमें आगे लिखा है- 'धर्मेंद्र 8 दिसंबर 1935 - 24 नवंबर 2025। प्रेयर मीट 27 नवंबर 2025 को, शाम 5:00 बजे से 7:30 बजे तक।' फिर जगह की डिटेल दी गई है, 'सीसाइड लॉन्स, ताज लैंड्स एंड, बांद्रा, मुंबई।' रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगर सोनू निगम इस सर्विस में धर्मेंद्र के कुछ पॉपुलर गाने गा सकते हैं। धर्मेंद्र जिन्हें बॉलीवुड के ही-मैन के नाम से जाना जाता है, का करियर छह दशकों से ज़्यादा लंबा था और उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे वर्सेटाइल और पसंदीदा एक्टर्स में से एक माना जाता था।