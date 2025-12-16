17 DECWEDNESDAY2025 6:30:30 PM
Nari

पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद भी ईशा देओल अपने सौतेले भाई सनी देओल से निभा रही है रिश्ता !

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 16 Dec, 2025 07:25 PM
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद भी ईशा देओल अपने सौतेले भाई सनी देओल से निभा रही है रिश्ता !

नारी डेस्क: धर्मेंद्र के निधन के बाद पूरा देओल परिवार अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक्टर के जाने के बाद उनकी याद में   दो प्रार्थना सभाएं हुईं, जिन्हें हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बेटों सनी और बॉबी ने अलग-अलग आयोजित किया था। इसी बीच सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म बॉर्डर 2 का टीज़र रिलीज हुआ, जिस पर फैंस के साथ- साथ उनकी सौतेली बहन ईशा देओल ने भी रिएक्ट किया है।

PunjabKesari
सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर बॉर्डर 2 का टीज़र शेयर किया, जिसमें वह अपने देशभक्ति वाले अंदाज़ में दिखे। उनके दमदार लुक से लेकर उनके तेज़ डायलॉग्स तक, सब कुछ बेहतरीन था और देशभक्ति की भावना जगा रहा था। कुछ ही मिनटों में, टीज़र को सनी के दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों और फैंस से काफी अटेंशन मिला। उनमें से एक ईशा देओल भी थीं, जिन्होंने टीज़र को लाइक किया।हेमा और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल बहुत ज़्यादा दुख से गुज़र रही हैं, उन्हें कई बार उन्हें अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए देखा गया । 

PunjabKesari
ईशा निश्चित रूप से अपनी मां हेमा मालिनी के लिए हिम्मत का सहारा बनी हैं। ईशा ने हाल ही में अपने पिता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। जहां, उनके पारिवारिक पलों ने सबका ध्यान खींचा। ईशा ने यह पक्का किया कि वह उन लोगों की झलकियां शेयर करें जो धर्मेंद्र के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। सिर्फ़ अपनी दूसरी फ़ैमिली ही नहीं, ईशा ने धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और बच्चों, जिनमें सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल शामिल हैं, के साथ की भी झलकियां शेयर कीं।
 

PunjabKesari
पिछले कुछ सालों में, ईशा और अहाना के अपने सौतेले भाइयों, सनी देओल और बॉबी देओल के साथ रिश्ते को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई गई हैं। हालांकि, ईशा ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि लोगों को उनके परिवार के रिश्तों में बहुत दिलचस्पी है। अपने सौतेले भाइयों की तारीफ करते हुए ईशा ने बताया कि देओल परिवार अपने रिश्तों को दिखाने में विश्वास नहीं रखता। सनी को 'पिता जैसा' बताते हुए उन्होंने कहा था-  सनी भैया बहुत क्रिएटिव हैं और दिल से भी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उन्हें पिता जैसा मानती हूं। बॉबी भैया का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, लेकिन वह थोड़े शांत स्वभाव के हैं।”

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it