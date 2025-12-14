धर्मेंद्र जी के लिए मथुरा में भी हेमा मालिनी ने रखी प्रेयर मीट, पर बेटियां क्यों नहीं आईं नजर

नारी डेस्क : दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद उनका परिवार गहरे शोक में है। 24 नवंबर को धर्मेंद्र के दुनिया से जाने के बाद उनकी पत्नी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी लगातार उनके लिए प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रही हैं। दिल्ली में प्रेयर मीट के बाद अब हेमा मालिनी ने शनिवार को मथुरा में भी धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट रखी थी।

प्रेयर मीट में हुईं हेमा मालिनी भावुक

मथुरा में आयोजित इस प्रेयर मीट में कई राजनीतिक नेता, आध्यात्मिक गुरु और धर्मेंद्र की फिल्मों के निर्देशक अनिल शर्मा शामिल हुए। इस दौरान हेमा मालिनी बेहद भावुक नजर आईं। हालांकि, इस प्रार्थना सभा में उनकी बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल मौजूद नहीं थीं, जिसे लेकर भी लोगों की नजरें टिकी रहीं।

धर्मेंद्र संग 57 साल का रिश्ता याद कर रो पड़ीं हेमा

हेमा मालिनी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने प्यारे धरम जी के लिए प्रेयर मीट रखनी पड़ेगी। यह मेरे लिए एक असहनीय सदमा है। हमारा रिश्ता 57 साल का था। हमने साथ में 45 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 25 सुपरहिट रहीं। आज भी मुझे यह सोचकर खुशी और हैरानी होती है कि मेरे ऑनस्क्रीन लव रियल लाइफ पार्टनर बने।

डॉक्यूमेंट्री और भजनों से दी गई श्रद्धांजलि

इस प्रेयर मीट में धर्मेंद्र पर बनी दो खास डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गईं। एक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण निर्देशक अनिल शर्मा ने किया था, जबकि दूसरी में धर्मेंद्र की उर्दू शायरी को शामिल किया गया था। कार्यक्रम के दौरान भजनों के जरिए भी दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दी गई।

सोशल मीडिया पर शेयर किया भावुक वीडियो

हाल ही में हेमा मालिनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक वीडियो शेयर किया, जिसमें धर्मेंद्र से जुड़ी यादों और उनकी फिल्मों की झलक दिखाई गई। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि यह विजुअल ट्रिब्यूट दिल्ली और मथुरा में आयोजित प्रेयर मीट के लिए बनाया गया था और यह धर्मेंद्र की एवरग्रीन अपील और उनके शानदार सिनेमा सफर को दर्शाता है।

