दुनिया भर में 5 अरब लोगों ने सुना हनुमान चालीसा, 14 साल से घर-घर में सुनाई दे रहा है ये भजन

नारी डेस्क: मेकर्स ने नया व्यूअरशिप डेटा जारी किया है, जिससे पता चलता है कि 14 साल पुराना भक्ति वीडियो YouTube पर 5 बिलियन व्यूज़ पार करने वाला एकमात्र इंडियन अपलोड बन गया है। जहां दूसरे टॉप इंडियन वीडियो 2 बिलियन से नीचे हैं, वहीं श्री हनुमान चालीसा अकेले देश का अब तक का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीडियो है। T-Series के स्वर्गीय गुलशन कुमार का 'श्री हनुमान चालीसा' वीडियो 10 मई, 2011 को रिलीज़ हुआ था, और 14 सालों में इसे लगातार 5,006,713,956 से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं।

With your unwavering love, devotion, strength, and surrender, #HanumanChalisa becomes India’s only video to cross 5 billion views—an eternal reminder that faith always finds its way, in a noisy world #ShreeHanumanChalisa🙏🏻✨https://t.co/Iho95RlUM2#tseries @TSeries… pic.twitter.com/FvsqXJhJYJ — T-Series (@TSeries) November 25, 2025



घर-घर तक पहुंचा ये भजन



हरिहरन के वोकल्स और ललित सेन के कंपोज़िशन के साथ यह अब दुनिया भर में YouTube के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले वीडियो में से एक है। टी-सीरीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा- “हनुमान चालीसा लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखती है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। मेरे पिता श्री गुलशन कुमार जी ने अपनी ज़िंदगी आध्यात्मिक संगीत को घर-घर तक पहुंचाने में लगा दी, और यह मील का पत्थर उनके विजन को दिखाता है।



यह है टॉप 10 गाने

5 बिलियन व्यूज पार करना और YouTube के अब तक के टॉप 10 सबसे ज़्यादा देखे गए वीडियो में शामिल होना सिर्फ़ एक डिजिटल अचीवमेंट नहीं है यह इस देश के लोगों की अटूट भक्ति को दिखाता है। इंडियन रिलीज 'श्री हनुमान चालीसा' के नंबर्स के करीब है। अगला सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीडियो पंजाबी ट्रैक 'लहंगा' है जिसे 1.8 बिलियन व्यूज़ मिले हैं। हरियाणवी गाना '52 गज का दामन' और तमिल गाना 'राउडी बेबी' 1.7 बिलियन व्यूज़ के साथ दूसरे नंबर पर हैं। टॉप ब्रैकेट में दूसरे पॉपुलर इंडियन वीडियो में 'ज़रूरी था', 'वास्ते', 'लौंग लाची', 'लुट गए', 'दिलबर' और 'बम बम बोले' शामिल हैं।



दुनिया भर में सुना गया'श्री हनुमान चालीसा'

निया भर में, 'बेबी शार्क डांस' (16.38 बिलियन व्यूज़), 'डेस्पासिटो' (8.85 बिलियन), 'व्हील्स ऑन द बस' (8.16 बिलियन), 'बाथ सॉन्ग' (7.28 बिलियन) और 'जॉनी जॉनी यस पापा' (7.12 बिलियन) जैसे वीडियो इस चार्ट में सबसे ऊपर हैं, जिससे 'श्री हनुमान चालीसा' दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले वीडियो की एक दुर्लभ लीग में शामिल हो गया है।



