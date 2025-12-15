Year Ender 2025: इस साल के 5 सबसे पॉपुलर फिटनेस ट्रेंड्स, जिन्हें लोगों ने दिल से अपनाया

नारी डेस्क: आज के समय में हर कोई फिट और हेल्दी रहना चाहता है, लेकिन फिट होने के तरीके हर किसी के अलग होते हैं। कोई जिम जाकर पसीना बहाता है तो कोई घर पर ही योग और एक्सरसाइज करके खुद को फिट रखता है। साल 2025 में भी लोगों ने फिटनेस को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी। इस साल कई ऐसे फिटनेस ट्रेंड्स देखने को मिले, जो सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों की दिनचर्या तक का हिस्सा बन गए। आइए आसान भाषा में जानते हैं साल 2025 के सबसे वायरल फिटनेस ट्रेंड्स के बारे में।

मोबाइल फिटनेस ऐप्स और स्मार्ट डिवाइसेज़

साल 2025 में फिटनेस ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप्स और स्मार्ट डिवाइस का खूब इस्तेमाल हुआ। लोगों ने स्मार्टवॉच, फिटनेस बैंड, हार्ट रेट मॉनिटर और स्टेप काउंट करने वाले ऐप्स का सहारा लिया। अब पर्सनल ट्रेनर रखने के बजाय लोग खुद ही अपनी एक्सरसाइज, कैलोरी और नींद को ट्रैक करने लगे हैं। ये ऐप्स लोगों को अलर्ट भेजकर एक्टिव रहने की याद भी दिलाते हैं।

बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट पर फोकस

इस साल लोगों ने ये समझ लिया कि सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, सही खानपान भी फिट रहने के लिए जरूरी है। सोशल मीडिया पर वायरल हेल्दी रेसिपी और प्रोटीन से भरपूर स्नैक्स की रील्स ने लोगों को काफी प्रेरित किया। लोगों ने जंक फूड कम किया और अपनी डाइट में हेल्दी विकल्प जैसे फल, सब्जियां, प्रोटीन और घर का खाना शामिल किया।

आउटडोर फिटनेस एक्टिविटीज

2025 में लोगों ने जिम से बाहर निकलकर प्रकृति के बीच फिटनेस को अपनाया। आउटडोर योगा, मॉर्निंग वॉक, रनिंग, हाइकिंग और साइक्लिंग जैसी एक्टिविटीज काफी पॉपुलर रहीं। कुछ लोगों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे स्कीइंग को भी अपनी फिटनेस रूटीन में शामिल किया, जिससे एक्सरसाइज के साथ-साथ एन्जॉयमेंट भी मिला।

ग्रुप ट्रेनिंग का ट्रेंड

अकेले एक्सरसाइज करने के बजाय लोगों को दोस्तों, पार्टनर या ग्रुप के साथ वर्कआउट करना ज्यादा पसंद आया। ग्रुप ट्रेनिंग से मोटिवेशन बना रहता है और वर्कआउट करना आसान लगता है। जिम में ग्रुप क्लासेस, योग सेशन और फिटनेस चैलेंज इस साल खूब वायरल रहे।

मॉर्निंग वर्कआउट की आदत

शाम का समय परिवार और घूमने-फिरने के लिए बचाने के लिए लोगों ने सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना शुरू किया। मॉर्निंग वर्कआउट, योग और मॉर्निंग वॉक इस साल का बड़ा ट्रेंड रहा। सुबह एक्सरसाइज करने से दिनभर एनर्जी बनी रहती है, यही वजह है कि लोगों ने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया।

कुल मिलाकर, साल 2025 में फिटनेस लोगों की लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बन गई। टेक्नोलॉजी, हेल्दी डाइट, आउटडोर एक्टिविटी और ग्रुप वर्कआउट ने मिलकर फिटनेस को और भी आसान और मजेदार बना दिया।