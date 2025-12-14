17 DECWEDNESDAY2025 6:27:36 PM
Nari

‘धुरंधर’ से पहले भी अक्षय खन्ना कर चुके हैं वही डांस, 21 साल पुराना Video हुआ Viral

  • Edited By Monika,
  • Updated: 14 Dec, 2025 12:36 PM
‘धुरंधर’ से पहले भी अक्षय खन्ना कर चुके हैं वही डांस, 21 साल पुराना Video हुआ Viral

नारी डेस्क : रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म न सिर्फ अपनी दमदार कहानी और स्टारकास्ट के लिए चर्चा में है, बल्कि अक्षय खन्ना के शानदार डांस ने भी सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। खासकर फिल्म के गाने के डांस स्टेप्स तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसी बीच अब अक्षय खन्ना का 21 साल पुराना वीडियो भी इंटरनेट पर खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें वह लगभग वही डांस स्टेप्स करते नजर आ रहे हैं।

9 दिनों में 400 करोड़ का आंकड़ा पार

आदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर’ ने रिलीज के महज 9 दिनों में ही 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है और 2025 की सबसे बड़ी फिल्मों में शुमार हो चुकी है। फिल्म में अक्षय खन्ना द्वारा निभाया गया रहमान डकैत का किरदार दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। उनके स्वैग और स्क्रीन प्रेजेंस की हर तरफ तारीफ हो रही है।

21 साल पुराना ‘हलचल’ का गाना फिर चर्चा में

सोशल मीडिया पर जो पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, वह साल 2004 में आई फिल्म ‘हलचल’ के गाने ‘रफ्ता-रफ्ता’ का है। इस गाने में अक्षय खन्ना ने वही डांस स्टेप्स किए थे, जो आज ‘धुरंधर’ के FA9LA गाने में देखने को मिल रहे हैं। इस फिल्म में अक्षय के साथ करीना कपूर भी नजर आई थीं और दोनों ने मिलकर इस गाने में डांस किया था।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GLAMSHAM.COM (@glamsham)

पहले नहीं मिली थी पहचान, अब बना ट्रेंड

जैसे ही ‘धुरंधर’ का गाना वायरल हुआ, फैंस ने ‘हलचल’ के इस पुराने गाने को भी फिर से ट्रेंड करा दिया। लोगों का कहना है कि अक्षय खन्ना का यह सिग्नेचर डांस स्टाइल वह पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उस समय उन्हें उतनी पहचान नहीं मिली थी। वहीं अब सालों बाद वही स्टेप्स सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे हैं और लोग उन पर जमकर रील्स बना रहे हैं।

पिता विनोद खन्ना का भी डांस वीडियो हुआ था वायरल

गौरतलब है कि हाल ही में अक्षय खन्ना के पिता और दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना का भी एक पुराना डांस वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में उनके डांस मूव्स अक्षय खन्ना से मिलते-जुलते नजर आए थे, जिसके बाद फैंस ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अक्षय ने यह स्टाइल अपने पिता से ही सीखा है।

यें भी पढ़ें : भारत में लॉन्च हुआ वजन घटाने वाला Injection! जानिए कीमत, डोज और यह कैसे करता है काम

‘धुरंधर’ की दमदार स्टारकास्ट

‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना के अलावा रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। फिल्म लगातार दर्शकों और सोशल मीडिया दोनों जगह चर्चा में बनी हुई है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it